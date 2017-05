17 sindicatos respaldan candidatura PAN-PRD

Redacción.- 17 organizaciones sindicales adheridas a la Sección Primera de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Xalapa se sumaron al proyecto de la candidata de la alianza PAN-PRD, Ana Miriam Ferráez Centeno.

Se trata de cerca de 6 mil trabajadores, quienes durante este proceso electoral han decidido no participar en el proyecto del candidato a la alcaldía de Xalapa, Alejandro Montano Guzmán.

De acuerdo al dirigente de la Sección I de la CROC, Miguel Ángel Briones Méndez, explicó que la decisión de no apoyar la PRI obedece a la falta de atención que les ha brindado.

Recordó que cuando Alejandro Montano salió seleccionado para contender por la alcaldía de la ciudad, las bases del PRI no fueron tomadas en cuenta.

“Esto nos generó mucha molestia y no soy el único, hay más personas que no están de acuerdo con esta decisión. Yo no me explico por qué la dirigencia si ve que nuestro PRI está lastimado porque continúan haciendo las cosas a su criterio”.

Asimismo, el también integrante del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento Xalapa, dejó en claro que la CROC no obligará a los trabajadores a votar por la candidata de la colación PAN-PRD, pues el voto se selecciona bajo criterio propio.

“Nosotros no estamos obligando a nadie a no participar, aquí todos elegimos la mejor opción y estamos convencidos de que Ana Miriam es una persona que puede llegar. Nosotros debemos convencer de alguna manera a nuestros agremiados”, dijo.

Para finalizar informó que sí bien las 17 organizaciones sindicales no han sostenido una reunión con la aspirante panista, ellos continúan respaldado su proyecto. Ya que aseguró es clave para el desarrollo de la ciudad.