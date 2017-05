2017: elección sin tiempo para la soberbia y el desprecio

• José Luis Ortega Vidal

La elección municipal del 2017 en Veracruz tiene una característica que la permea: es distinta a todas cuantas se haya llevado a cabo en nuestra historia.

Entre otros aspectos, la vuelve distinta la presencia de las redes sociales.

Los medios de comunicación tradicionales influyen, pero menos de lo que determinaban una lucha por el poder en épocas previas.

Hoy en día, quien no está en Facebook, Instagram, Whatsapp, sencillamente no existe, para bien o para mal.

A lo anterior, añadamos elementos mercadotécnicos como los factores marca y producto.

El PRI es la peor marca pero hay casos como el de Carlos Vasconcelos, con quien el partido tricolor presenta un buen producto y eso le permite estar en la pelea por la Presidencia de Coatzacoalcos.

Ahora bien, ese buen producto tiene su particular manera de ver las cosas y en lugar de adaptarse a la realidad se empeña en que la realidad se adapte a él.

Puede llevar en el pecado la penitencia.

(2)

MORENA es una marca que creció a pasos agigantados sobre todo a partir de los comicios estatales del 2016 y con la inyección de recursos que recibió su abanderado Cuitláhuac García.

Andrés Manuel López Obrador, su dirigente nacional, es un imán para todo lo que huele a inconformidad y en lugares como Veracruz ese sentimiento forma parte de nuestra identidad en los tiempos que corren.

¿Por qué MORENA se montó en su capricho antidemocrático para seleccionar candidatos?

Sólo ellos lo saben pero una posible respuesta es la soberbia.

Rocío Nahle, Manuel Huerta, Cuitláhuac García y finalmente AMLO se sintieron arriba de un barrilete del que nada ni nadie los podría bajar y escucharon el canto de las sirenas.

Como consecuencia, en lugares como Coatzacoalcos colocaron como candidato a un personaje desconocido y con cola petrolera que arrastra desde el año 2011 cuando se le acusó de presuntos fraudes y hoy Víctor Carranza representa un producto que baja junto a una marca que subió y se estancó.

El escándalo de Eva Cadena Sandoval daña la imagen de MORENA.

¿Qué tanto lo hará? Lo sabremos en su momento, por lo pronto tenemos un panorama difícil para un partido que semanas atrás vivía en los cuernos de la luna.

(3)

Jesús Moreno Delgado, candidato del PAN-PRD a la alcaldía porteña tiene mucho por aprender de sus rivales: ni la soberbia ni el exceso de confianza son buenos consejeros.

Las elecciones, por otra parte, no se ganan con encuestas; éstas son fotografías instantáneas sobre una realidad política dada pero cambian de un momento a otro.

En una contienda electoral es más efectiva la operación diaria y hasta el final.

Mantener a un ejército bien alimentado, bien armado, disciplinado, leal a ti.

Y mostrarle al pueblo un plan de trabajo a partir de la realidad que todos estamos viendo: transparencia sí, pero seguridad, empleo también.

A la gente le duele el bolsillo y sobre ese tema desea escuchar propuestas realistas, viables.

(4)

La de Coatzacoalcos será una elección de tercios. La ganará quien dé los pasos necesarios para ganarla no quien se confíe en los errores rivales.

Haz lo tuyo y vencerás.

No te descuides ni un solo segundo, no desdeñes ni un milímetro del terreno por recorrer.

He ahí las condiciones para salir avante, candidato.

(5)

Saludos a Victor Manuel Nazariego Ortiz, dirigente del PVEM en Nanchital.

Cuadro experimentado, a Víctor lo han desdeñado los priistas de la Sección 11.

Mala decisión. Los tiempos en que se podían dar ese lujo ya quedaron muy atrás.

