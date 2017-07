40 casos de Coxsackie en el estado

Redacción.- Margarita Blanco Cornejo, directora de Salud Pública del estado, informó, en entrevista, que hasta el momento se han registrado alrededor de 40 casos de Coxsackie en la entidad veracruzana, principalmente en las ciudades de Orizaba y Xalapa, sin embargo, no se ha emitido una alerta sanitaria ni se ha establecido un cerco sanitario al respecto.

Refirió que anualmente se dan brotes principalmente entre el verano y otoño afectando a menores cinco años que se encuentran en las guarderías, jardines de niños y en menor grado en las primarias.

Blanco Cornejo explicó que “la forma en que se contaminan los niños es por pasar muchas horas en contacto directo, el uso de los juguetes comunes, vía fecal, oral, tos, gotitas de saliva. Sí es muy importante que se tengan todas las medidas higiénicas para que no se trasmita la enfermedad”.

Detalló que se han tenido casos en Xalapa y Orizaba en estancias, kínder del DIF e IMSS, así como en la secretaría de caso, contabilizando alrededor de 40 casos.

“Lo importante es que la gente sepa que este virus existe, que cada año se presentan casos, que no es una alerta epidemiológica, que los niños no se hospitalizan por esta enfermedad, que no hay defunciones , pero si es importante que se identifiquen los síntomas”.

Los síntomas son: ámpulas en pies, manos y boca, temperaturas de hasta 39 grados, malestar general, secreción nasal, dolor de cabeza.

De ahí que recomendara a las autoridades educativas y padres de familias a realizar un filtro en las instituciones para evitar que los niños ingresen a la escuela y sean llevados de inmediato al médico.

Además se ha recomendado extremar las medidas higiénicas de los juguetes que están en contacto con los pequeños, lavarse las manos con agua y jabón.

“Hay que limpiar y desinfectar todas las superficies, juguetes con agua, jabón y cloro para evitar que actúen como fomite para evitar vectores pasivos, es importante el aseo tanto en las escuelas como en las casas”, finalizó.