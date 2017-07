99 agremiados al AFECUV sin fondo de jubilación

Carolina Suárez.- La líder de la Asociación de Empleados de Confianza de la Universidad Veracruzana, Martha Herrera, se niega a emitir la convocatoria para la renovación de la dirigencia, así como a rendir cuentas sobre la caja de ahorro y otros rubros, acusaron integrantes de la dicha organización sindical.

En conferencia de prensa en conocido café de esta capital, Mario Alberto Guzmán Barradas, uno de los inconformes refirió que desde el pasado 27 de abril se venció el plazo del actual comité y desde 2012 no han tenido una asamblea general en la cual puedan externar sus problemáticas o renovar el comité.

Indicó que la actual dirigente se niega a lanzar la convocatoria correspondiente para ello, además de que no les responde los oficios que hacen para solicitar información sobre la caja de ahorros y otras cuestiones.

Se ha solicitado, dijo, a Martha Herrera y a los delegados de manera escrita y verbal que entreguen cuentas, sin embargo han sido ignorados.

Martha Herrara lleva más de 14 años en la dirigencia de la organización, aún cuando los comités por ley estatutaria sólo pueden durar 2 años en el encargo, más uno de prórroga.

Acusaron que “hay muchas irregularidades como la caja de ahorro, la mutualista que es una prestación que tienen los compañeros que se jubilan y que todos aportamos para que el día que se jubila un compañero pues se le da. No sabemos a cuántos se les ha entregado porque no nos quiere dar información y ya van 5 años de retraso en la entrega y son de 99 a 100 personas que no se les ha dado”.

Ante esta situación es necesario que se lleve a cabo una asamblea general para que la base decida las acciones a tomar, ya que actualmente todo se decide de manera unilateral y en perjuicio de los agremiados a la asociación.