UPAV Y UV, prevenir y no lamentar

La creación de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz ha sido, sin lugar a dudas, un gran acierto en materia educativa del gobernador Javier Duarte de Ochoa. La UPAV ha dado la oportunidad a miles de estudiantes de prepararse y estudiar una carrera universitaria, que de no acercárseles la educación, no hubieran podido tener la expectativa de una vida mejor.

La UPAV ofrece un sinfín de licenciaturas, maestrías y hasta doctorados, en lugares en los cuales la Universidad Veracruzana (UV) no lo hace; de hecho, la polarización de la UV manifiestamente reduce la efectividad, que como generadora del conocimiento, educación y cultura tenía en el pasado.

Incluso la relación entre sociedad, comunidad y Universidad prácticamente no existe, pues la UV dejó de mirar hacia el pueblo veracruzano y se enfocó en generar un halo de misticismo académico, que lejos de beneficiar a la comunidad universitaria ha provocado la generación de una sociedad interna de poder que con enfoque patrimonialista impide su desarrollo.

Hasta ahí la UPAV bien y la UV mal; sin embargo, la creación de la UPAV acarrea por la naturaleza misma de su operación, un sinfín de situaciones que con imaginación, improvisación y sobre todo la buena intención de ofrecer oportunidades a quienes de no existir la UPAV no las hubieran podido tener, sus autoridades han ido capoteando de manera inmediata cada vez que se presenta alguna emergencia.

Con respecto a esta institución educativa, existe un apartado que es de urgencia atender de inmediato para evitar que lo que es una excelente política pública, pueda devenir en un problema social que las autoridades educativas y del gobierno del Estado están a tiempo de prevenir.

Toda carrera universitaria requiere de un registro de validez oficial educativa, RVOE por sus siglas, para que dicha preparación sea aceptada por cualquier institución y organismo de la administración pública e incluso de la administración privada, y así los profesionales egresados de las universidades del país puedan emplearse.

Es más, aquellas carreras que están directamente relacionadas con el campo de la salud pública, deben estar avalados por la por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS).

Cierto es que la UPAV por ser creada por decreto del titular del Poder Ejecutivo podría no requerir de esos dos requisitos; sin embargo, es una realidad que el marco legal para ejercer una profesión en el territorio nacional, establece que si no se cumple con ellos, los egresados de cualquier institución de educación superior no podrán insertarse en el campo laboral.

Desde hace algún tiempo se han manifestado algunas protestas por la falta del REVOE en carreras de la UPAV, y es una realidad que los egresados que han buscado acomodo no lo han podido lograr pues en los lugares que se acercan buscando trabajo les señalan esa situación, así que es necesario, por el buen crecimiento de una institución que nació como una alternativa a la falta de cupo en la UV y la falta de campus de ésta en la región en donde habita el estudiante, en su mayoría de escasos recursos.

La Universidad Veracruzana fue una escuela reconocida internacionalmente por su calidad educativa, en un símil de cualquier franquicia comercial y que actualmente se distingue por su desdén hacia la masificación del conocimiento y un racismo intelectual.

La primera responsabilidad en la UPAV es del rector, el maestro y licenciado Guillermo Héctor Zúñiga Martínez, pero es corresponsable de atender y resolver esa situación Adolfo Mota Hernández, pues en su papel de Secretario de Educación del Estado corresponde a él y solo a él vigilar que las políticas públicas en materia educativa marcadas por el gobernador del Estado, Javier Duarte sean implementadas y aplicadas de manera tal que den los resultados esperados y no provoquen problemas a la administración estatal.

La posibilidad de concluir una carrera profesional es el sueño y la ilusión de miles de veracruzanos y sus familias, la creación de la UPAV ha venido a proporcionar una opción con un modelo diferente a lo existente, pero cercano a los ciudadanos. Es necesario cuidar a la institución y sus egresados e impulsar su consolidación, pero también es indispensable fortalecer el marco legal en el que se funda su operación y no permitir que la bola de nieve crezca y arrolle todo lo que se encuentre a su paso, incluyendo al gobierno del Estado y a los veracruzanos.

