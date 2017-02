La federación nos quiso dar limosnas: Yunes Linares

Gisela Uscanga.- El gobernador de Veracruz, Miguel A. Yunes Linares informó que desde este lunes iniciaron las reuniones con sindicatos magisteriales para acordar un calendario de pagos de aguinaldos, sueldos y prestaciones. Una parte podría ser este 15 de diciembre y otra a finales del mismo mes.

Se congratuló que hasta el momento los líderes sindicales han mostrado solidaridad y ni uno ha expresado que harán bloqueos; dichas reuniones seguirán este martes.

Destacó también que este lunes funcionarios de la SHCP ofreció un “migaja” para el rescate financiero, la cual no aceptó; pero advirtió el mandatario veracruzano, que están en posibilidad de suspender los pagos a los bancos, pues cada mes se tienen que pagar 600 mdp para el pago de deuda.

En entrevista en un medio local, Yunes Linares advirtió que sólo cuenta con 3 mil millones de pesos en caja, cuando en realidad en el mes de diciembre el gobierno de Veracruz tiene obligaciones de pagos por 10 mil millones de pesos, de conceptos en pagos de sueldos, aguinaldos, prestaciones, a maestros, a médicos, enfermeras, policía, empleados públicos.

“En estos 10 mil millones que se tienen que considerar comprar medicinas que no hay, alimentos para hospitales, reclusorios, compra de combustibles para las patrullas, el pago de energía eléctrica, que están a punto de cortarla en algunas dependencias, por ejemplo en la SEV ya cortaron el servicio de Internet, que es indispensable para sus funciones; en la Sefiplan se llevaron las fotocopiadores las empresas que prestaba el servicio porque no les pagaron, también el recurso para la UV, al IPE para pagar pensionados.

“Además lo que se debe a los municipios, el dinero que les fue robado (que asciende a más de 3 mil mdp), hay que darles algún pago en diciembre para que puedan pagar obras que de obra manera perderían los recursos por ser anuales”, expuso.

Agregó que el Gobierno Federal hasta el día de hoy se ha negado apoyar a Veracruz, vamos a seguir insistiendo, pues es muy claro que la federación está dando un manejo político a los recursos públicos y tiene que haber equidad”, expresó.

Por ello afirmó que la federación si cuenta con recursos, pues recientemente a Oaxaca le autorizaron casi 3 mil 500 plazas de profesores, representa un gasto anual de 800 mdp permanente; el Estado de México para carreteras tiene para el próximo año 15 mil mdp, Veracruz 500 mdp, el Estado de México para video vigilancia mil 250 mdp, Veracruz cero. Ese el manejo político que no vamos a permitir del presupuesto.

Recordó que el año pasado para que Duarte pudiera solventar adeudos, El Gobierno Federal le dio 3 mil 750 mdp y le autorizaron se endeudara con 10 mil mdp más, recibiendo casi 14 mil mdp en diciembre del año pasado.

“Buena parte de estos recursos, según datos de la ASF se lo robaron. Yo era diputado federal entonces y me opuse a que le entrarán esos recursos a Duarte, yo le propuse a Hacienda mandará a alguien pagar directamente, porque se lo iban a robar. Hacienda sabía que Duarte estaba cometiendo delitos y se lo dieron y hoy nos dicen que no hay dinero”, manifestó.

Yunes Linares afirmó que nunca ha dicho que no pagará, “he dicho que estos 3 mil mdp tenemos que distribuirlos, no puedo dejar que se mueran los enfermos a los hospitales, sin dejar de seguridad pública, ni a los maestros. Hay que distribuirlos de tal manera que los servicios básicos sigan funcionando”.

Refirió que desde este lunes ya hubo reuniones con los principales dirigentes magisteriales y ningún dirigente manifestó interés de bloquear, afirmó.

“Hoy el secretario de Educación (Enrique Pérez) y de Gobierno (Rogelio Franco) les van a explicar cuál es la situación a los sindicatos magisteriales y probablemente les pidamos un plazo de unos días para pagar todo, una parte pagar el día 15 de diciembre, otra a finales de mes. Si no pagamos con puntualidad se pagarían intereses, pero no pasaría de un mes y medio. Pero vamos a tratar de que se pague el día 15”, manifestó.

Dijo que estará en Coatzacoalcos para estar con el director de Zonas Económicas Especiales (federación), que permitirá generar empleos en toda la zona Sur del Estado, “regreso por la tarde y recibiré un reporte de las primeras reuniones que se hayan llevado a cabo (con sindicatos magisteriales).

La federación quiso dar limosnas

Igualmente Yunes Linares mencionó que la titular de la Secretaría de Finanzas, Clementina Guerrero estuvo este lunes en la Ciudad de México en reunión con funcionarios de SHCP, “nos ofrecían una migaja, no la aceptamos, Veracruz no está para recibir limosnas, tenemos la dignidad de decir no y resolver nosotros nuestros problemas.

“Si tengo que pedir préstamos a corto plazo será a corto plazo no dejaré deuda, pero lo estamos analizando. Pero también estamos en la posibilidad de decir a Hacienda de suspender los pagos a los bancos, a mí me interesa pagar más a los maestros, médicos, policías, enfermeras, trabajadores, que a los bancos”, advirtió.

Refirió que cada mes Veracruz tiene que pagar a los bancos 600 mdp y al año 7 mil mdp de abono a deuda “que estamos analizando, porque tiene tasas elevadísimas fuera de las condiciones de mercado hubo corrupción allí.

“Por eso no es justo que la federación no nos apoye cuando Veracruz aporte tanto, sobre todo que la federación sabía que quiebra financiera se estaba gestando y nunca intervino, por eso una corresponsabilidad en esta emergencia financiera. Nos llevó Duarte y Fidel Herrera a una situación de crisis, eso lo sabía la federación, que se estaban robando el dinero y nunca hicieron nada”, afirmó.

Finalmente Miguel A. Yunes exhortó a todo el pueblo veracruzano se sume a esta lucha ante el Gobierno Federal “y a todos que tengan confianza en su gobernador, estamos dando batalla por Veracruz y el pueblo no saldrá lesionado”, acotó.