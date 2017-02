Regresarán los radares en Lázaro Cárdenas: Heriberto Ponce

Hilda Hermida Delgado.- El regidor sexto del Ayuntamiento de Xalapa, Heriberto Ponce Miguel, informó que se volverá a aplicar el radar de velocidad en la avenida Lázaro Cárdenas para prevenir más accidentes en la arteria pero no habrá fotomultas, por el momento.

En entrevista, el edil titular de la comisión edilicia de Tránsito y Vialidad, comentó que en reuniones con autoridades estatales, se determinó el uso de un radar móvil operado por elementos de Tránsito del Estado que estarán monitoreando la velocidad de los vehículos a fin de invitarlos a disminuirla, y de lo contrario sancionarles.

“Se ha platicado en las reuniones con Tránsito del Estado por los accidentes en Lázaro Cárdenas y las medidas tienen que ser más estrictas y dirigidas a las personas que están violentando la norma. Sabemos que no hay fotomultas, pero en este caso, desde la semana pasada ya pidieron un radar que es una pistola que detecta la velocidad de los vehículos. Se estará usando en Lázaro Cárdenas para detectar la velocidad no permitida”.

En conjunto, explicó que se vigilará que los camiones de carga pesada no entren a Xalapa fuera de los horarios permitidos, y afirmó que en este momento se han coordinado con el gobierno estatal para aplicar el acuerdo de cabildo de la Capital, y con ello prevenir accidentes mortales.

“Lo primero que se está haciendo es invitarlos a que moderen su velocidad en toda la avenida y se está vigilando el horario de tráileres para que no pasen en horarios no permitidos. Lo que han hecho en este momento es no permitir el paso de tráileres en horarios restringidos”.

Finalmente, Ponce Miguel apuntó que con la recaudación que se obtuvo en el mes de diciembre por concepto de multas de Tránsito, se comprarán motocicletas para los elementos que laboran en Xalapa, mismos que pasaron de 30 a casi 80 actualmente.

“Determinamos que con la recaudación que hubo en el mes de diciembre derivado de sanciones, se adquirirán algunas motocicletas para entregárselas a Tránsito del Estado y que haya una mejor vigilancia. También informar que de 30 elementos de Tránsito que había anteriormente, hoy ya tenemos casi 80 en la ciudad”.