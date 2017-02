Si tanto le duele el celular al diputado, se lo pago: Zenyazen

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Hilda Hermida Delgado.- “Si tanto le duele el celular, yo se lo pago”, expresó el diputado local de Morena, Zenyazen Escobar García sobre el robo del celular que denunció Sebastián Reyes Arrellano la semana pasada durante sesión ordinaria.

En entrevista, el legislador comentó sobre el video donde se observa a María del Rocío Pérez Pérez, compañera de bancada, con un celular en la mano, el cual se señala es el sustraído, que conoce a la diputada y no sería capaz de tal acción.

Calificó esta acusación directa como un plan para desacreditar al Grupo Legislativo ante la ciudadanía y mencionó que los señalamientos vienen de un traidor que llegó a la curul por un partido y luego lo abandono.

“Si lo que duele al compañero es el celular, díganle que yo se lo pago. No es el hecho. Ustedes vean el video, en el video se ve como la compañera Rocío tiene el celular en la mano, y está parada así como nosotros tenemos el celular en la mano y muchas no los dejamos en el curul, por eso, no, porque sabemos que se lo pueden llevar, porque entra mucha gente”.

De esa manera, Escobar García defendió en todo momento a su compañera y a pregunta expresa dijo que metía las manos al fuego por ella, aún y cuando existe un video, el cual argumentó está pixeleado, “si confío en mi compañera, sé que es una persona, la gente voto por ella, por ello está aquí, en una representación que le dio el pueblo, no como este compañero que dice que es la representación del pueblo y nadie voto por él, a mi al menos me apoyan los maestros”.

Escobar García, comentó que pueden hacer una vaquita en el grupo parlamentario para pagar el celular de Reyes Arellano “para que ya no ande chillando” e insistió en que confiaba en la integridad de Pérez Pérez por lo que descartó una posible expulsión de la bancada.