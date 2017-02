Arquidiócesis pide no especular por secuestro de 3 marinos “levantados”

Hilda Hermida.- El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, hizo un llamado para que no se especule con el secuestro de los tres elementos de la Marina en el Puerto de Veracruz, pues dijo, más que un tema de enfrentamiento político, da señales de que no se ha solucionado de fondo la inseguridad del estado.

El sacerdote, explicó que si bien se tiene conocimiento de qué hay algunos enfrentamientos entre grupos políticos en el estado, estos hechos demuestran qué hay una fuerte problemática que no se ha enfrentado de la manera adecuada.

“Yo creo que eso no lo podemos decir en este momento, es muy fácil a veces especular sobre estas cosas, es verdad qué hay enfrentamientos de grupos políticos y que ha habido cambios, pero no creo que a eso se deba esta problemática, creo que más bien es un asunto que no se ha resuelto, que no se había enfrentado adecuadamente y por eso tenemos estos resultados que estamos viendo”.