Reforma a autonomía de la UV no es un logro: Académico

Hilda Hermida Delgado.- No puede considerarse un logro la reforma constitucional para la autonomía de la Universidad Veracruzana (UV) expresó el académico Sergio René Cancino Barffusón.

Cancino Barffusón, consideró que la UV requiere un aumento presupuestal de manera inmediata para atender sus necesidades, por lo que el aumento por año, no le beneficia del todo.

“El aumentó no va a ser en este lapso, sino hasta 2018 a un tres por ciento y hasta 2023 a un cuatro por ciento. En ese sentido, es una situación ambigua, lo que se puede leer como un logro, porque no son pesquisas que en lo inmediato se van a ir viendo los beneficios, ni siquiera en la dimensión gradual que están planteando porque en la gradualidad no empieza desde ahorita”.

La reforma mencionada, aprobada recientemente en el Congreso del Estado, garantiza un crecimiento presupuestal a la máxima casa de estudios, pero de manera gradual, “en un momento también se pueden revertir (los logros), eso es parte de lo que genera cierta desazón”.

Los académicos se encuentran en un estado de intranquilidad o tristeza por la situación que enfrenta la UV, pues los adeudos heredados por el exgobernador y prófugo Javier Duarte de Ochoa no han sido liquidados y están aumentado a casi tres mil millones de pesos, según el Colectivo en Defensa de la UV.

Hay que recordar, que el pasado martes, en la última sesión ordinaria de la sexagésima cuarta legislatura, se aprobó otorgar a la Universidad Veracruzana, un presupuesto del 2.58 por ciento para este 2017 y un aumento gradual a sus recursos a partir del 2018 hasta llegar al 4 por ciento en el 2024.