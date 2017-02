Ya hemos oído eso antes; dice Tarek que no escapará

El Universal.- Tarek Abdalá, diputado federal del PRI y ex tesorero del gobierno de Veracruz durante la administración de Javier Duarte (2010-2016), aseguró que tiene la conciencia tranquila ante los delitos que le imputa la fiscalía local. Adelantó que seguirá acudiendo a la Cámara de Diputados y a sus reuniones de comisiones. Detalló que no va a correr, ni a esconderse.

El pasado jueves, Jorge Wincker, fiscal de Veracruz, acudió a la Secretaría General de la Cámara Baja a presentar un juicio de procedencia para que los legisladores federales le retiren el fuero a Tarek Abdalá, acusado por los delitos de peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, tráfico de influencias y desvío de recursos; por la suma de todos ellos podría alcanzar más de 15 años de prisión.

Tarek Abdalá aseguró que el juicio de procedencia que presentó la fiscalía de la entidad lo sorprendió. Dijo que lleva dos meses acudiendo a sus instalaciones para poder conocer los delitos por los que se le acusa; sin embargo, no le han dado audiencia. Detalló que no se va a escudar en el fuero y alista su defensa.

Afirmó que su paso por la Tesorería de Veracruz fue conforme a derecho y se va a presentar ante las autoridades cuantas veces sea requerido.

Tarek Abdalá rechazó calificar si el procedimiento en su contra se trata de una persecución política por parte de la administración del panista Miguel Ángel Yunes.

“Soy la persona menos indicada para ponerle nombre, lo que puedo decir desde el primer momento es que he estado presente para poder deslindarme de cualquier acción que me estén imputando, lo he hecho desde el primer momento, desde hace dos meses en la fiscalía local y estaré cuando me requieran”.

Añadió que tiene la conciencia tranquila y está listo para recibir la notificación. “No conozco la imputación y en el momento en que se nos notifique daremos una defensa puntual y seria para aclarar las cosas”, declaró.

—¿Se le acusa de varios delitos y dicen que hay pruebas?

—Que me las enseñe. Estoy listo para defenderme, aquí estoy sin esconderme, sin correr, listo para cualquier imputación que se haga en mi contra y listo para poder sacar adelante estas imputaciones de la mejor manera y no permitir que sigan ensuciando mi nombre.