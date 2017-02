Ya basta, hay que mandarlos al carajo: AMLO en el Edomex

Eñ Universal.- Desde Tlatlaya, Estado de México, el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo a las autoridades mexiquenses “ya basta” y pidió “mandarlos al carajo”.

Durante su discurso como parte de la asamblea informativa, el tabasqueño explicó que en el camino al municipio de Tlatlaya se puede ver el abandono, “cómo les vale a las autoridades lo que pasa en estos pueblos”.

“Se observa, dijo, un camino destruido por completo, no les importa, porque no es Metepec, no es Toluca, no es Atracomulco… por eso venimos a verles, decir ¡ya basta!, hay que mandarlos al carajo”, expresó.

“Lo ocurrido en Tlatlaya es un referente lamentable de lo que significa la corrupción en México. La decadencia de nuestro país”, comentó.

El tabasqueño lamentó que se empuja a los jóvenes a tomar el camino de las conductas antisociales, porque no se garantiza el derecho al estudio y al trabajo.

Afirmó que quiere llegar a la Presidencia de México con la dignidad y la moral en alto, “sin dejar trozos de dignidad en el camino, para que, de esa manera pueda representar al pueblo: nuestro amo que sea el pueblo”.