Indagan huellas de Duarte en Costa Rica

El Universal.- El gobierno costarricense anunció que las huellas del paso por Costa Rica —en octubre de 2010— de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz y ahora fugitivo, comenzaron a ser investigadas y evitó descartar la posibilidad de que el cuestionado político haya ingresado a ese país entre octubre y diciembre de 2016 con documentos falsos “y en forma irregular”.

Registros de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, difundidos ayer por el Ministerio de Seguridad Pública, mostraron que Duarte, en fuga desde mediados de octubre pasado e involucrado en un escándalo de corrupción política y enriquecimiento ilícito, ingresó el 7 de octubre de 2010 a suelo costarricense y salió al día siguiente.

En un informe entregado a EL UNIVERSAL, Seguridad Pública confirmó que “en estos momentos las autoridades costarricenses investigan a qué vino [Duarte] a nuestro país” hace más de seis años.

El ahora ex gobernador entró a Costa Rica por el aeropuerto internacional Juan Santamaría, unos 20 kilómetros al noroeste de esta ciudad y el principal del país. “Permaneció un día en suelo costarricense y volvió a salir del país”, precisó el informe.

Pese a las versiones periodísticas, divulgadas en Costa Rica y México, acerca de que Duarte habría huido hacia territorio costarricense, Duarte no cuenta con registros migratorios recientes en esa nación, según los registros de Migración y Extranjería, “por lo cual se descarta que haya ingresado por algún punto legalmente habilitado”, puntualizó.

Sin dar detalles, Telenoticias, informativo del canal 7 de la televisión costarricense, reveló que datos de “inteligencia” en poder de autoridades mexicanas reportaron que se habría detectado que Duarte supuestamente activó un celular en la ciudad de Escazú, un suburbio aledaño a San José. Ninguna fuente oficial aportó nuevos elementos a esa revelación.

Desmentido. En conferencia, el ministro costarricense de Seguridad Pública, Gustavo Mata, dijo ayer: “Queremos desmentir de forma oficial” las versiones periodísticas acerca de que Duarte está en Costa Rica. “Al ver los registros migratorios de ingreso a nuestro país y de salida, no aparece que en estos años haya ingresado”.

“Esto no implica”, aclaró Mata, que Duarte no haya podido “ingresar a nuestro país de forma irregular, con papeles falsos o por algún otro lado fronterizo, no utilizando su identidad o sus documentos”.

Por decisión del presidente Luis Guillermo Solís, Costa Rica “no se va a convertir en cuna o casa-habitación para sujetos que son buscados en otras localidades, donde se les persigue por alguna situación delictiva que se haya cometido”, advirtió.

Mata dijo que ordenó a oficiales de Migración que “si lo localizan, se me informe inmediatamente y que se deporte de igual forma” a México.

Nexos. El ministro reconoció que han investigado para verificar si Duarte está escondido en propiedades que el mexicano Vicente Benítez, diputado del PRI, tiene en ese país, pero tampoco se confirmó nada.

Benítez, casado en 2006 con la costarricense Mariela Núñez, es cercano a Duarte y ha hecho inversiones inmobiliarias y turísticas en Costa.