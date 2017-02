Acosta Croda le “zopilotea” a AMLO; que no le saca a competir con Fer Yunes

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Marlene Carranza.- “Yo contendería con quien tenga que contender. No me va a dar miedo”, expresó el ex diputado federal, Rafael Acosta Croda.

No obstante, reconoció que el contender con el hijo del gobernador, Fernando Yunes Márquez, podría provocar desventaja para algunos candidatos, incluido él.

Sin embargo, consideró que a los veracruzanos ya no se les engaña y no permitirían nepotismo, en caso que el hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del estado, busque la alcaldía de Veracruz.

“Obviamente que esta competebcia podría ser desleal o con el no piao parejo pues si desde el gobierno a su hijo lo apoyan económicamente, bueno”.

Entrevistado mientras esperaba la llegada del líder nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador; dejó claro que no es un hecho que vaya a buscar la candidatura de Veracruz.

“Si me invitan tendré que ver y yomar decisiones. Morena ha estado platicando con varips actores políticos e inclusive no políticos, empresarios para formar cuadros en Veracruz”.