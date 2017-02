Dipu-datos

• Salvador Muñoz

¿Sabe cuántos diputados de nuestro Congreso local su apellido paterno y materno son iguales? ¿O cuál es el apellido más común entre nuestros legisladores? ¿O el primer nombre o segundo de nuestros representantes populares en la LXIV Legislatura? Es seguro que al menos en estas tres preguntas, su respuesta sea negativa y lo mejor, no es tema de interés ni le aporta nada, y de seguro quisiera saber más sobre la visita que realizó Andrés Manuel López Obrador y hasta más interesante hubiera sido contarle la aventura de esos dos viejitos que desde las cuatro de la tarde, llegaron a la Plaza Lerdo, con sus propios recursos, para ver de cerca al de Morena. O a lo mejor quiera un sesudo análisis de la filtración de la foto de Arturo Bermúdez Zurita en redes sociales y tratar de averiguar qué tanto podría perjudicar (o beneficiar) al proceso en contra del ex secretario de Seguridad Pública… o seguir en la telenovela que se ha significado la fuga de Duarte y ese raro interés de la misma PGR para remarcar que hubo un cateo en la casa de los suegros de Duarte cuando en realidad fue en la casa de la cuñada del ex gobernador prófugo.

¡Vamos! Hasta a punto estuve de escribir sobre esa taquería que se le hace fácil tratar de depositar sus residuos orgánicos en el contenedor de basura del módulo habitacional en el que vivo, y digo “tratar” porque muchas veces la basura sólo la dejan al pie del contenedor o arañando la ventana, lo que hace que su contenido sea oportunidad para perros, gatos, ratas (y de seguro algún Señor Tlacuache) de echarse un banquete de restos de cebolla, perejil, cachitos de tacos de pastor y cabezas de borrego (los vecinos creen que son de perro), entre las lindezas más agradables… pero me acordé que estoy en “puente”, y realmente quería pasar un domingo con la mujer, tan así, que la invité a desayunar-comer y olvidarnos un poco de la política…

Así que cuando me planté ante la computadora, y con ganas de seguir disfrutando mi domingo, me pregunté:

¿En cuántos diputados su apellido paterno y materno son iguales? En cinco: Sergio Hernández Hernández (PAN), María del Rocío Pérez Pérez (Morena), Fernando Kuri Kuri (JuntosXVeracruz), Manuel Francisco Martínez Martínez (Partido Verde Ecologista de Herrera, digo de México) y NIcolás de la Cruz de la Cruz (Morena).

¿Cuál es el apellido más común entre los diputados de la LXIV Legislatura? Tenemos a 7 (siete) García; 5 González, 3 López, 3 Martínez, 3 Cruz (si contamos a De la Cruz), 2 Pérez, 2 Hernández, 2 Sánchez.

De los 50 diputados, 29 tienen doble nombre; 14 son mujeres y una de ellas, su segundo nombre es ruso: Dunyaska. De los hombres, es curioso que en la página del Congreso, sólo pongan la inicial de Camerino en la referencia del diputado Basilio Picazo.

El nombre más común entre los varones es Manuel, combinando con Juan o José y en algunos casos va solo o como segundo nombre. Ejemplos: Juan Manuel del Castillo o Juan Manuel de Unanue, Carlos Manuel Vasconcelos o José Manuel Sánchez Martínez.

Y ya para no aburrirlos y ver la película a la que le traigo ganas, dos datos más:

Una diputada tiene en diminutivo su nombre (Teresita) y otra, en la página oficial de la LXIV usa una foto distinta a la “oficial”: Daniela Guadalupe Griego Ceballos y pueden corroborarlo acá: http://www.legisver.gob.mx/?p=dip&leg=64

Así que si no tiene otra cosa mejor que hacer, espero se haya entretenido con estos datos que pueden tener la misma utilidad que un diputado.

smcainito@gmail.com.