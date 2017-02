Maryjosé, Ana, Elsa y Dulce

• Brenda Caballero

No hubo sesión, por lo que varios diputados no estaban en su curul. Pregunté por ella. Me dijeron que estaba en reunión, pero que esperara. Mientras hacía antesala, noté que otras personas le aguardaban. Pasaron un par de minutos cuando Maryjosé Gamboa salió a saludarnos. Como tenía casa llena sólo cruzamos algunas palabras.

“Periodista antes que política y representante popular antes que portavoz partidista o agente del gobernante en turno…”, escribió el periodista Andrés Timoteo, en su columna titulada “La quieren enfermar” con relación a que la diputada supuestamente está siendo hostigada por sus compañeros diputados.

Es que Maryjosé no se ha quedado callada como sus anteriores colegas de medios de información que han sido diputados. A ella le gana su naturaleza crítica, y tal como lo dice Andrés Timoteo, seguirá siendo la voz de sus electores, no del partido, ni del gobernante en turno.

En los pasillos del Palacio Legislativo se comenta que es una diputada incómoda, no sólo para la oposición por los señalamientos que les ha hecho en tribuna, sino hasta para su mismo partido; las razones: por estar en desacuerdo con algunos “acuerdos políticos” que van en contra de lo que ella aspira como representante popular y no como representante partidista.

Esperemos que Maryjosé no se enferme, si no, ¿quién levantará la voz en contra de esos acuerdos que no vemos los ciudadanos?

II

Bien dice la frase: “La familia no se escoge, te toca, pero tengo la opción de tratarla o no”.

Así parece ser lo que le pasó a Ana Laura del Ángel Olivares, quien recientemente fue nombrada como Directora de Fideicomisos y Desincorporación de Activos por la titular de la Secretaría de Finanzas, Clementina Guerrero.

Y es que ya no importa la capacidad y aptitudes que pueda tener la funcionaria, quien es conocida desde hace muchos años en varias dependencias por ser la representante de la Banca de Gobierno Veracruz, sino su parentela, pues es hija del hermano de César del Ángel, líder de los 400 Pueblos, hoy detenido en Pacho Viejo. Los rumores son tantos. Hasta se afirmó que hubo cierta negociación para que los 400 Pueblos no se desnudaran en este sexenio.

Lo que se desconoce es que el padre de Ana Laura murió cuando niña y su tío, el líder de los 400 Pueblos nunca apoyó ni a ella ni a su madre quien tuvo que rifársela sin la ayuda de ningún pariente Del Ángel para sacarla adelante a ella y a su hermana. Por cierto, nos comentan que “la multa millonaria” con la que se relaciona a Violeta Contreras Benítez, subdirectora de Desincorporación de Activos, asciende a mil setecientos pesos.

III

Siguiendo con la familia y Sefiplan, tenemos a Elsa Acosta Croda. Cualquiera diría que es hermana de Rafael “el Loco” Acosta, por los apellidos. Sin embargo, Rafael Acosta Croda sólo tiene un hermano llamado Agustín, quien ya hace mucho dejó de radicar en el puerto de Veracruz. Mariano Acosta tampoco es su hermano, sino medio hermano.

La familia de Elsa Acosta es originaria de Huatusco, pero eso no ha impedido que se le relacione con Rafael, incluso hasta han querido darles el mismo tratamiento diciendo que ella es igual al “supuesto” hermano, dejando de lado una trayectoria de 15 años en Hacienda Federal y 22 años dentro de la Subsecretaría de Ingresos de Gobierno estatal.

Al igual que Ana Laura, el supuesto vínculo le ha pesado a Elsa Acosta, más que ahora que se dice que el Loco Acosta ha negociado con Morena para ir por la Alcaldía de Veracruz, no se duda que cuando empiece a despotricar contra el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, pues el Loco siempre se ha conducido de esa forma, intenten “golpetear” a la de Huatusco con esa supuesta relación… y todo por los apellidos.

Si algo he de reconocerle al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares es que ha hecho los chismes de lado y ha dado prioridad a la capacidad de los funcionarios que integran su gabinete.

IV

Ya se mencionaba a Dulce María Silva de la Miyar como aspirante a la titularidad de Fiscalía General del Estado, sin embargo no llegó a la terna final.

Ahora, la abogada con Maestría en Derecho Constitucional tiene un nuevo reto: ha sido designada por el Fiscal General Jorge Winckler Ortiz como Fiscal Especializada en Asuntos Indígenas y Derechos Humanos.

El fiscal hizo otros nombramientos: María Isabel Hernández, Fiscal Regional en Veracruz; y Samyra del Carmen Khouri Maldonado, como nueva Fiscal Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia. ¡Bien por las mujeres!

Felicidades desde este espacio para la orgullosa mamá de Dulce, doña Leonor de la Miyar Huerdo.

HYPERLINK “mailto:caballero_brenda@hotmail.com” caballero_brenda@hotmail.com

@NumerosRojos_BC