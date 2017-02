Garrido está vendiendo candidaturas del PVEM: Rodrigo García

Hilda Hermida Delgado.- El diputado local del grupo mixto “Juntos por Veracruz, Rodrigo García Escalante, acusó al delegado especial para postulaciones del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Veracruz, Francisco Garrido Sánchez, de vender candidaturas para alcaldías y regidurías al mejor postor.

Ante esta acción que para el diputado “no tiene madre”, señaló que en próximos días las personas que han sido extorsionadas podrían presentar denuncias ante las autoridades correspondientes.

“Yo tengo que ser claro en el tema del Verde Ecologista, hay rumores fuertes, que he platicado con candidatos, he platicado con aspirantes a regidores y me dicen que Francisco Garrido está vendiendo regidurías y está vendiendo candidaturas”.

Cabe señalar que con la coalición “Que resurja Veracruz” el PRI candidateará a 151 aspirantes y por su parte el PVEM lanzará 27 candidatos a una presidencia municipal en el proceso electoral que culminará el próximo 4 de junio.

“Por eso va a haber denuncias, es algo que se hizo y los que están involucrados van a denunciar, claro, a Francisco Garrido”, advirtió.

De continuar esta situación, García Escalante no descartó que pueda renunciar a esta fuerza política, al no estar de acuerdo con el proceder del delegado que asumió funciones el pasado 20 de diciembre.

“Yo no voy a permanecer, ni nadie que tenemos la honrosa participación en el Verde Ecologista, que nos ha costado, que le hemos metido al partido, que hemos luchado, vamos a permitir, ni vamos a pertenecer a un partido que se está dejando llevar por cuestiones de este tipo y menos con personas como él”.

Aseveró que ha platicado con varios afectados y aunque por el momento no puede revelar cuántos o quiénes son, dentro de poco la información se dará a conocer en los medios informativos.

“Van a salir las personas que fueron extorsionadas por este tipejo y pues así se va a hacer. Es un tipejo alguien que vende una candidatura que alguien más se merece, eso es no tener madre”, expresó el diputado.