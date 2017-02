Que me compruebe Rodrigo García si vendo candidaturas: Garrido

Marlene Carranza.- El exdiputado Francisco Garrido Sánchez, exhortó al legislador Rodrigo Escalante que muestre las pruebas que tenga sobre la supuesta venta de candidaturas de alcaldías y regidores de la que lo acusa.

El ahora delegado especial para postulaciones del Partido verde Ecologista de México (PVEM), señaló que las acusaciones que hizo el integrante del grupo mixto son falsas.

“El león cree que todos son de su condición”, arremetió.

En este tema, no rechazó interponer una denuncia pues aseguró que son mentira estos señalamientos.

“Yo desde mi llegada al PVEM lo único que he hecho es platicar con diferentes actores en el norte, sur, centro. El proceso apenas comienza y no hay candidatos, así que no sé a quién se le haya pedido dinero, pero en el momento que tengan las pruebas que las presenten y yo también tendré que comprobar que nuevamente vuelven a mentir”, argumentó.