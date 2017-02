Bermúdez podría quedar libre si violaron sus DH: Namiko

Hilda Hermida Delgado.- La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, alertó que en caso de que se violen los derechos humanos de un procesado éste puede quedar libre de culpa sin importar si cometió o no un ilícito.

Al ser cuestionada sobre las críticas que ha recibido la Fiscalía General del Estado en casos como las detenciones del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, o la del líder del Movimiento de los 400 Pueblos, Cesar del Ángel Fuentes, la titular de dicho organismo refirió que ante cualquier señalamiento directo la CEDH puede intervenir.

Cabe señalar que además de la forma en que se detuvo a Bermúdez Zurita, se han filtrado fotografías suyas al momento de su ingreso al Centro de Readaptación Social (CERESO) de Pacho Viejo, Coatepec, algo que no está permitido por la ley en su calidad de imputado.

“Evidentemente de acreditarse que hubo una vulneración de Derechos Humanos que impacta de manera directa en el resultado del procedimiento, la autoridad jurisdiccional pudiera eventualmente señalar que el caso no procede”.

En ese sentido, mencionó que hay casos documentados en los que los procesados quedan libres no porque se determine que son responsables o no de lo que se le está imputando, sino más bien por una secuela del procedimiento en donde no fueron respetados sus derechos humanos o el debido proceso.

“Si hubiese una situación de esa naturaleza cualquiera tiene el Derecho de acudir a la Comisión, aunque en este momento no hemos recibido ninguna queja en ese sentido del caso particular del ex secretario”.