Renuncia Óscar Lara al PAN, es partido a modo, dice

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Carlos Hernández.- El ex diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Óscar Lara, renunció la mañana de este martes a la militancia del partido por no este de acuerdo en la conducción del partido al alejarse de la vida democrática, “hoy para los procesos no toman en consideración la militancia”.

Entrevistado posteriormente a entregar su renuncia, Oscar Lara dijo que ha recibido invitaciones para integrarse a las filas del partido del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Tengo invitaciones y habría que finiquitar un proceso primero de participación de un partido político para poder analizar las propuestas con toda calma y con toda libertad”, dijo.