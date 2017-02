Maestros del Teba no han cobrado tres quincenas ni sus aguinaldos

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Hilda Hermida Delgado.- Maestros de Telebachillerato nivel Rural se manifestaron en Plaza Lerdo de Xalapa para demandar el pago de tres quincenas y el aguinaldo completo al Gobierno del Estado.

Son alrededor de noventa docentes comunitarios pertenecientes a treinta centros de TEBACOM distribuidos en varias partes del territorio veracruzano los afectados por este incumplimiento de parte de la Secretaría de Educación de Veracruz.

“Somos de comunidades, muy pero muy alejadas de las carreteras municipales. Tenemos que desplazarnos pagando pasajes en caminos inóspitos pero tratamos de cumplir con nuestro trabajo”, expresó Elsa Linares González, maestra.

Los trabajadores no cuentan con alguna afiliación sindical que los defienda de este atropello a su remuneración económica, “no pertenecemos a ningún movimiento magisterial ni nada, nosotros lo único que percibimos es nuestro sueldo, a veces, y la parte del aguinaldo y nada más, no tenemos ninguna otra prestación salvo el seguro social”.

Este martes no se presentaron a clases, por lo que al menos en un centro de educación rural, cien jóvenes se quedaron sin clases, “son alrededor de dos mil alumnos en total. Venimos de la SEV, no nos pudo atender el oficial mayor, nos atendió el coordinador de los TEBACOM, nosotros comprendemos que están llegando y no están empapados de la situación, no nos solucionaron nada y nos dijeron que tal vez nos pagan en marzo pero solo enero y febrero”.