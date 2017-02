Renato Alarcón y la selección de candidatos del PRI

• Miguel Ángel Cristiani G.

La última vez que platicamos con Renato Alarcón todavía era delegado en el estado de Veracruz del ISSSTE y nos comentó sus aspiraciones políticas de ser el próximo presidente del Comité Directivo Estatal del PRI o la candidatura a la presidencia municipal de Xalapa, y finalmente consiguió aglutinar a los distintos sectores de poder dentro del partido, para llegar a dirigir los trabajos del Partido Revolucionario Institucional.

Ahora, este martes, las aspiraciones y retos son otros: en un escenario complejo, se trata de hacer una correcta y adecuada selección de candidatos a presidentes municipales, hacer procesos de conciliación entre los distintos grupos políticos de cada municipio, de cada distrito podemos salir con resultados razonablemente bien.

En un lenguaje directo y claro, Renato Alarcón nos dijo que los problemas que enfrentamos, son los mismos que cualquier otro partido político, después de tener una derrota.

En el tema de las próximas elecciones municipales, comentó que hoy el PRI tiene 73 alcandías, en el pasado proceso electoral que ganó Miguel Angel Yunes Linares y que MORENA tuvo una alta votación, por diferentes circunstancias -que yo creo que se va a ir desinflando- porque cuenta mucho el candidato, la elección municipal no es solamente el partido, ahí es quien me va a ayudar, hay una proximidad muy grande.

Si hacemos una correcta selección de candidatos, vamos a poder ganar, los resultados del año pasado ganamos 53 municipios, de esos en un escenario de complicación, los deberíamos de tener nuevamente y la construcción de lo que podríamos lograr en los acuerdos nos podría llevar a resultados similares a los del 2013.

Hay que competir en los 212, pero si tenemos 93 presidentes municipales del PRI más algunos aliados del Verde Cardenista, Ave y demás, las principales fuerzas políticas vamos en una construcción de cien triunfos.

Morena dijo vamos por cien, nosotros tenemos que competir en los 212 y construir los triunfos en donde tengamos mejores posibilidades, pero no solamente en el ganar la elección, sino mantener también nuestro piso de votación y la cohesión de los priistas.

La gran ventaja que tenemos y que pareciera ser una desventaja para nuestro partido y hoy es una ventaja, es que a los once meses 29 días de una derrota hay elecciones de nuevo, entonces el proceso de aletargamiento político de la cruda después de la derrota, en un proceso municipal, que es calientito, que la gente quiere participar. En todos los municipios hay una gran efervescencia, en todos.

La verdad es que el PRI es un partido que tiene una estructura territorial real, y las estructuras territoriales sí funcionan, no son la panacea que te lleve al triunfo, pero lo que tenemos que construir primero, antes que nada, una oferta ideológica sólida, que deje atrás el muro de las lamentaciones.

Si nos quedamos anclados en la parte de Javier Duarte y de los señalamientos y demás, no vamos a poder construir nuestro futuro. Las circunstancias que se vivieron son lamentables, pero el PRI tiene que resurgir para el bien de Veracruz. En el PRI hay gente decente, hay gente buena, sí la hay.

Entonces lo primero que tenemos que hacer es construir una oferta diferente, dos cambiar nuestro lenguaje interno de partido, ya no hay eje de gravedad, aquí ya no hay un gobernador que te diga ya no va a ser fulano; hoy tenemos que construir una oferta de privatización, por eso tenemos que entendernos diferentes en el momento y la coyuntura.

Este proceso electoral que vamos a vivir nos va a permitir catapultarnos hacia adelante y pando este proceso a los once meses y 27 días hay otro proceso, entonces o resurgimos o resurgimos.

Renato Alarcón lleva poco más de 300 horas como presidente del PRI estatal y en ese tiempo se ha dedicado a construir una alianza con 178 municipios, se ha reunido con todos los diputados locales, con el coordinador de los diputados federales César Camacho y los diputados federales, con el presidente del CEN, con el secretario de elecciones, con el secretario de operación política, con el grupo de trabajo del partido Verde.

No ha tenido tiempo aún de reestructurar el partido, si acepté fue para sacar esto adelante, no para hacer campaña yo, hace tres semanas que nos reunimos les comenté: a como me la pongan la voy a bailar, el PRI el PRI, Xalapa Xalapa, yo voy a ayudar desde la trinchera que sea más correcta, yo me mantuve en la línea de la neutralidad, hablando con los factores políticos, entendiendo que en este momento, el partido debe de ser una bisagra en donde todos cabemos, para un lado o para el otro, donde todos se deben de sentir representados.

