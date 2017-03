• Yolanda Gutiérrez Carlín

El líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador llegó ayer a tierras veracruzanas para visitar cada día tres municipios, llegó al aeropuerto en Veracruz donde fue entrevistado por periodistas para dirigirse a Colipa, Yecuatla y Juchique de Ferrer.

A su salida de la terminal aeroportuaria al ser cuestionado por los precandidatos porteños de Morena Rafael Acosta Croda y Carlos Uscanga, el primero expanista y el segundo ligado –a decir de los reporteros- a Salvador Manzur, López Obrador les reviró con la posible candidatura del senador con licencia, Fernando Yunes Marquez al puerto de Veracruz.

López Obrador pidió a “sus paisanos” que no se dejen chorear, “solo les dan cinito” refiriéndose a la bodega de Córdoba dada a conocer. La entrevista entre el tabasqueño y los reporteros no fue tersa, porque al cuestionarle las candidaturas, el líder les dijo que los medios están “alineados” con el Gobernador.

A todo esto la Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez declaró que lo dicho por López Obrador manifestaba intolerancia. Por su parte la Comisión Estatal de Protección y Atención a Periodistas, Ana Laura Pérez Mendoza dijo que Andrés Manuel debía disculparse con los medios de comunicación de Veracruz.

Y es que ante la insistencia de los reporteros de la selección de quienes podrían contender en el puerto, el exjefe de gobierno del Distrito Federal les respondió: “A ustedes no les llama la atención que el Gobernador quiera poner a su hijo, ustedes están muy apoyadores de Yunes Linares… cómo es posible que los cargos se les hereden a los hijos”, el tabasqueño terminó la entrevista diciéndoles que les daban maíz con gorgojo y se despidió.

La respuesta del Gobernador no se hizo esperar, hizo un video donde le dice que “Duarte le daba dinero…, no voy a permitir que este tipo desquiciado y bocón siga ofendiendo de manera impune… Si quieres combatir la corrupción no lo hagas frente a los micrófonos, hazlo frente a las autoridades, como lo he hecho yo”.

Ambos políticos se ve que viven pendientes de lo que dice uno del otro, en respuesta al video de Miguel Ángel Yunes Linares, Andrés Manuel López Obrador se tomo su tiempo y grabó uno en donde lo reta a probar que Javier Duarte le dio dinero, “me retiro de la política sí Yunes demuestra que Duarte me dio dinero”.

El dirigente de Morena aseguró que no conoció al exgobernador, pero retó a Yunes Linares a dejar la gubernatura sí no logra comprobar que Duarte le dio dinero, “que deje el poder que ostenta, porque no le está haciendo ningún bien al pueblo de Veracruz”.

Ya para cerrar el día, el mandatario estatal grabó otro video “Te quiero recordar por si ya se te olvidó que tu y tu movimiento recibían dos millones y medio” que el gobierno de Duarte le entregaba a ejidatarios de Tatahuicapan para no cerrar las válvulas y no dejar sin agua a la población de Coatzacoalcos.

Yunes Linares en el video le saca la cuenta de los que recibe Morena del INE, del OPLE; le “pregunta por qué nunca ha pedido castigo para Duarte” y le refiere el dinero recuperado y le pide que renuncie a la política que cumpla.

Andrés Manuel estará de gira dos días más, sin duda el show continuará y veremos qué pasa con el reto.

No es descalificando

Ayer también el Senador José Yunes Zorrilla, alcaldes y diputados se reunieron para determinar qué hacer en caso de que se apruebe la reestructuración de la deuda estatal, ya que los munícipes se quejan del adeuda que tiene el gobierno estatal con sus municipios.

“No es descalificando como va a gobernarse el estado”, señaló Pepe Yunes en referencia a declaraciones del Gobernador en donde llama ignorantes a diputados locales por cuestionar la reestructuración.

Por su parte el alcalde Américo Zúñiga Martínez comentó que podía entender que no había posibilidades de un pago inmediato, “lo que no se puede admitir es que no haya posibilidades de diálogo, eso no se entiende.”.

Los alcaldes solicitarán nuevamente al Ejecutivo reunión con la titular de Sefiplan, Clementina Guerrero, ya que se les adeudan fondos federales del 2016, “no queremos entrar en otra circunstancia que pudiéramos lamentar, porque nosotros no andamos en campaña”, indicó Américo Zúñiga.