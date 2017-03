Va en serio; Fernando Yunes va por la alcaldía de Veracruz

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Carlos Hernández.– El senador de la República Mexicana con licencia, Fernando Yunes Márquez, acudió al medio día de este domingo al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, para registrarse como precandidato a la alcaldía del Puerto de Veracruz, “voy a recuperar el Puerto de Veracruz para su gente”, dijo.

En entrevista, señaló que Andres Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, es un ignorante al lanzar acusaciones sin fundamento, con la intención de afectar al Partido Acción Nacional (PAN) para no ganar las alcaldías.

Fernando Yunes, mencionó que es una falta grave que Andrés Manuel López Obrador haya faltado al respeto a los medios de comunicación al decir que están “maiceados”.

Previo a su registró, el Senador con licencia explicó que escogió contender por la alcaldía de Veracruz, con la finalidad de rescatar el Puerto que durante más de diez años se ha estancado.

“Es un reto el Puerto de Veracruz, que en diez años de gobierno está atrasado, no se absolutamente nada en materia de obra pública, la gente no tiene ningún apoyo y también me gustan los retos”, explicó.

Señaló que la Ciudad de Veracruz es un lugar con muchísimos problemas, “en los últimos diez año quedó estancado totalmente su desarrollo, tenemos infraestructura que ha quedado totalmente obsoleta, tenemos una serie de colonias civiles de ciudadanos que viven en condiciones que no son las adecuadas para tener una vida digna, tenemos muchos retos que seguir”, concluyó.