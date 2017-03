Los peores 100 días de un gobierno: HYL

Redacción.- El senador Héctor Yunes Landa, anunció que mañana, a las 10:00 horas en un conocido hotel del puerto de Veracruz, presentará un balance de lo que hasta ahora para él representa el trabajo del jefe del Ejecutivo Estatal.

“Son los cien peores días de un gobierno en el estado de Veracruz, pero ya no me piquen, sino ya no tendré que decirles mañana.”indicó

“Yo no podía tampoco dar una complicidad cuando hubo el compromiso de mantener a todos los trabajadores del Gobierno del estado y que los hayan corrido a miles de ellos o que hayan ofrecido cambiar la cara en materia de seguridad de Veracruz y que ahora estemos peor que con Duarte.”, aseveró.

“En ese sentido y eso que con Duarte, para que nadie diga que lo defiendo, ha sido el peor gobernador que ha tenido el estado y si me apuran de la República, pero yo difícilmente pensé que podía haber un peor gobierno y ya lo estamos viendo.”, finalizó.