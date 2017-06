A 32 años del asesinato de Manuel Buendía y Javier Juárez, intentemos sobrevivir y votemos…

(1)

A la matanza de policías federales y estatales ocurrida entre los días 1 y 2 de noviembre de 1985 en la población de “Sánchez Taboada”, Veracruz, sobrevivieron dos participantes del bando de las víctimas oficiales.*

Quienes libraron la matanza trabajaban en aquella época como policías estatales: uno en la guardia preventiva y el otro en la judicial, hoy llamada ministerial.

32 años después ambos siguen siendo policías y operan al servicio de un alcalde sureño.

Recientemente ese presidente recibió al gobernador Miguel Angel Yunes Linares en la zona del Valle del Uxpanapa, a la que pertenece “Sánchez Taboada”.

Los policías sobrevivientes cuidan la espalda del munícipe; han sido por años gente de su confianza.

Debieron estar muy cerca del gobernador panista/perredista.

Alguien intentó contactar al reportero con uno de esos guardianes protagonistas de la matanza de “Sánchez Taboada”.

Me propuso una entrevista.

Mi respuesta fue: ¡desde luego!

El policía, empero, se negó al encuentro.

Busqué a un viejo amigo suyo, un hombre que lo conoció como policía estatal y mantiene contacto con él y su colega en los días que corren.

Espronceda, con quien te quisieron comunicar es sumamente callado, me comentó.

“Jamás habla de los sucesos que vivió hace más de 3 décadas”.

– ¿Cómo habrán sobrevivido? Lo cuestioné.

– Ellos vivían y trabajaban como policías aquí en Acayucan, conocían la región del Uxpanapa y por eso se los llevaron los policías federales para que les sirvieran de guías. Cuando ocurrió la matanza se tiraron al monte y lograron sobrevivir escondidos, saliendo de una zona en la que habían estado, que recorrieron como policías regionales que eran; es lo que sé, me cuenta el viejo amigo.

Desde luego, la sobrevivencia ante una matanza con 22 víctimas del lado de policías federales y estatales es un tema de gran interés periodístico y debió serlo también para la policía que investigó el caso.

Otra fuente me comenta: hay un sobreviviente que vive en Los Tuxtlas, amigo de José Espronceda.

No tiene más datos; el reportero no confirma su existencia…

La fuente que ubica a los dos sobrevivientes junto a un alcalde es cien por ciento confiable.

(2)

Un viejo periodista de Coatzacoalcos le contó al reportero que alguna vez se topó en México con su amigo, colega y paisano Javier Juárez Vázquez.

– ¿Qué andas haciendo aquí? Le cuestionó.

– Vengo a ver a Manuel Buendía; le traigo unos datos; es mi amigo…

El 30 de mayo de 1984 –como sabemos- los mataron a ambos: a Buendía Tellezgirón en la ciudad de México y a Juárez Vázquez en Coatzacoalcos, Veracruz.

La muerte de Buendía atrajo la atención del mundo y de la historia. El Estado mexicano ejecutó a uno de los mejores periodistas del siglo veinte en nuestro país.

Hay un antes y un después a partir de aquel suceso.

Respecto al asesinato de Javier Juárez Vázquez policías federales y miembros de la siniestra Dirección Federal de Seguridad –actualmente conocida como CISEN- arribaron a Coatzacoalcos.

Entrevistaron a periodistas locales.

El colega que se topó con Juárez Vázquez en México fue el último en verlo vivo la noche previa a que lo encontraran vuelto cadáver.

La policía lo interrogó. El colega no cuenta detalles sobre aquel interrogatorio. Niega que haya sido tal. Sólo me entrevistaron como al resto, dice; versiones contrarias afirman que la policía federal lo mantuvo encerrado por horas y que sí fue interrogado.

Nunca se ha dado a conocer un resultado oficial sobre aquella investigación.

¿Quién o quiénes mataron a Javier Juárez Vázquez y porqué?

Las hipótesis han volado y vuelan; varias escritas.

Claroscuros corroboró la existencia de pistas de aterrizaje en “Sánchez Taboada”.

Se sabe, oficialmente, que ahí se sembraba y traficaba marihuana.

Más de media docena de acusados por la matanza de policías viven, siguen presos o acuden a firmar ante un juzgado por su libertad condicional.

Hay pruebas, también, de que el Valle del Uxpanapa ha sido y es zona de paso de traficantes de cocaína que vuelan desde sudamérica y utilizan no una sino varias pistas de aterrizaje –algunas improvisadas- para abastecerse de combustible en municipios de la región y seguir su ruta.

Hay registros periodísticos sobre descargas de cocaína para aligerar el peso y escapar de la policía, como ocurrió en 1993 en la comunidad “Las Perlas” –municipio de Jesús Carranza- donde fueron lanzados cientos de kilos de la droga proveniente de Colombia.

Hay datos, pues, que otorgan sentido lógico a la hipótesis de que la CIA, de Estados Unidos y la DFS, de México, traficaban cocaína para financiar a grupos contra revolucionarios en centroamérica, como lo cuenta la periodista Anabel Hernández en su libro “Los Señores del Narco”.

Así se ubica en una misma historia a Manuel Buendía –quien habría estado a punto de publicar detalles- y Javier Juárez – una de sus presuntas fuentes-.

Por aquel secreto de Estado los habrían ejecutado, se establece.

Por aquella relación CIA/DFS habrían muerto 22 policías, se plantea.

Hay otra hipótesis en el caso de Javier Juárez Vázquez: se afirma que investigó un desvío de recursos materiales durante la gestión del exalcalde coatzacoalquense Juan Hillman Jiménez hacia el estado de Campeche, historia que involucraría a millonarios empresarios porteños.

Tampoco hay nada que lo corrobore.

¿Los políticos y empresarios de Coatzacoalcos se toparon accidentalmente con un campo de entrenamiento de guerrilleros centroamericanos en Campeche?

He ahí una historia más en la que aparecen los nombres de Manuel Buendía y Javier Juárez, pero sin pruebas.

Una versión semejante sobre un campo de entrenamiento de guerrilleros centroamericanos, pero en Uxpanapa, fue desmentida por un participante en los hechos de “Sánchez Taboada” durante una entrevista con los reporteros José Luis Ortega y Miguel Hernández.

(3)

A más de 3 décadas de aquellos asesinatos sin resolver, estamos a tres días de que se realicen las elecciones para relevar alcaldes en Veracruz.

Mayo del 2017 ha sido el mes más violento en la historia reciente de la entidad, declaró en días pasados el Senador Héctor Yunes Landa.

Aquí planteamos semanas antes la existencia de elementos que dibujan escenarios de miedo para buscar que la gente no vote, de modo tal que se imponga el abstencionismo el próximo domingo 4 de junio.

En Coatzacoalcos, el pasado lunes 29 de mayo, hombres armados despojaron de tres paquetes electorales a igual número de capacitadores del Organismo Público Local Electoral (OPLE), responsable de los comicios veracruzanos.

¿Prueba sobre la siembra de miedo? Desde luego.

Ya veremos si funcionó o no la estrategia perversa.

Ayer se enfrentaron seguidores de MORENA y el PRI en Mixtla de Altamirano, uno de los municipios pobres del país, ubicado en la sierra de Zongolica.

Era el cierre de campaña de la candidata tricolor y salieron a relucir la pasión y las armas. Hubo tres heridos y uno de ellos recibió un balazo en la cabeza para ser el primer muerto de la campaña electoral Veracruz 2017.

El proselitismo se terminó en un miércoles sangriento, mientras que los secuestros, asesinatos, robos, ejecuciones prevalecen de norte a sur en suelo veracruzano.

Vivimos en una selva como la de Sánchez Taboada, donde un personaje siniestro y líder de la mafia del lugar identificado como Abelardo Sánchez Alcaraz (a) “El güero polvos” ordenó la matanza –en 1985- de 22 policías; un año después del crimen de dos periodistas, en 1984.

Por lo pronto intentemos sobrevivir y votemos en esta primavera aciaga…

• Otra versión no corroborada ubica tres.