A Antorcha Campesina le preocupa que Hipólito no les concluya sus obras

René Hernández.- Integrantes de Antorcha Campesina se manifestaron en palacio municipal por que a decir de su lideresa Minerva Salcedo Baca, estaban un poco inquietos porque la organización gestiono recursos que llegaron al ayuntamiento de Xalapa, para que se hagan obras el dinero viene de Hacienda Federal y como es el cambio de administración municipal por nada de mundo queremos que se paren dos obras importante que se están construyendo en la colonia Margarita Morán, como es el complejo deportivo, en la reunión que sostuvimos con el director de obras públicas nos comento que no afectará el cambio de administración municipal.

Salcedo Baca menciona que Hipólito Rodríguez Herrero debe de cumplir al pueblo, y a antorcha campesina le tiene que cumplir, es el salario más seguro que tendrán los nuevos funcionarios municipales, que no se les olvide porque los alcaldes electos llegan administrar los dineros del pueblo. En el tema electoral se le pregunto a Minerva Salcedo que antorcha con que partido va a trabajar la ex diputada dejo en claro que no tiene “patrón ni partido” es una organización que tiene un voto a nivel nacional y estatal muy grande y muy importante tenemos un proyecto político y de nación, escucharemos a los candidatos porque ya no creemos en ellos es más no creemos ni en los reyes mucho menos en Santa Claus.

La líder antorchista informo que van analizar las propuestas de aquellos que aspiren un cargo de elección popular, los militantes de antorcha campesina así apoyen a un candidato así le vamos a exigir porque ya basta que nada más utilicen el pueblo. Que recuerde el pueblo que debe tener dignidad para que no ande regalando su voto a cualquier “chapulín”.