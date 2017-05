A través de redes sociales, profesores en educación preescolar piden plazas a MAYL

Redacción.- 200 profesores en Educación Preescolar, pidieron al titular de la SEV y al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que les sean asignadas plazas, pues ya realizaron su examen de oposición para obtener una en el ciclo 2016-2017, con vigencia hasta el 31 de mayo.

A través de redes sociales, los docentes dieron a conocer que han tratado de cumplir con los requisitos que se requieren para obtener una plaza en el sistema educativo de Veracruz, no obstante no lo han logrado.

“Marcamos a los teléfonos de la Secretaría y no hay respuesta, somos profesionistas deseosos de trabajar, sabemos que hay muchos planteles públicos que necesitan personal tanto en el sistema federal como estatal y no sabemos por qué no nos otorgan esos lugares”.

Expresaron que su único deseo es trabajar, y su examen las califica como idóneos para desempeñarse dentro de una aula escolar, por ello solicitan ejercer su profesión para aplicar sus conocimientos y estrategias que ayudarán a los niños a desarrollar sus habilidades y brindarles las herramientas para que puedan enfrentar a una sociedad demandante.

“La Reforma Educativa propone fortalecer el papel de la educación para reducir las desigualdades sociales, busca ser incluyente y destinar mayores recursos a las zonas más pobres del país. Además garantiza la Educación Pública laica, gratuita y obligatoria”.

En este sentido, señalaron que ninguna autoridad puede asignar plazas de manera arbitraria o por conveniencia, pues la Reforma Educativa indica que los nuevos maestros sólo podrán ingresar al Servicio Profesional Docente a través de concursos de oposición.

“La adecuada selección de los docentes que ingresen al servicio es uno de los aspectos más relevantes para la calidad, aunque con algunos avances, nuestro país no había puesto suficiente cuidado ante la ausencia de reglas que favorecieran el mérito, lo mismo podían ingresar al servicio docentes con las más altas calificaciones que otros que no resultaban idóneos para la función”.

Recordaron que era frecuente que el ingreso al servicio se lograra mediante prácticas inaceptables como la compra o la herencia de plazas, sin embargo indicaron que ya no es así, e insistieron estar a la altura de lo que se requiere.