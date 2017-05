Abierto periodo de alistamiento al Servicio Militar Nacional

Concluye el próximo 13 de octubre

Xalapa, Ver., 21 de mayo de 2017.- El gobierno municipal de Xalapa, a través de la Secretaría del Ayuntamiento y la Junta Municipal de Reclutamiento, exhorta a todos los jóvenes “clase 1999”, anticipados y remisos a tramitar de manera personal, obligatoria y gratuita su Cartilla de Identidad Militar no liberada del Servicio Militar Nacional.

Los jóvenes interesados por tramitar este documento, nacidos del 1 de enero al 31 de enero de 1999, deberán presentar original y copia de acta de nacimiento, CURP en ampliación a media carta, comprobante de domicilio, agua, luz o teléfono. En caso de no contar con ello deberá presentar una Constancia de residencia no certificada, expedida por el jefe de manzana correspondiente.

Deberán presentar credencial de elector, opcional para los anticipados, constancias de estudios recientes, certificado o boleta de calificaciones, cuatro fotografías recientes, no digitalizadas, no instantáneas y en papel mate opaco, de 35 X 45 MM., tamaño cartilla en blanco y negro, sin retoque de las facciones del interesado, sin gorra, sombrero, sin lentes.

Si usa bigote debe ser recortado, sin barba, patilla recortada, sin aretes, sin perforaciones y sin cualquier accesorio que altere o modifique su fisionomía. El corte del cabello debe ser corto, sin pico y no levantado.

En el caso de los remisos foráneos deberán presentar en original una Constancia de no registro del SMN expedida por la Junta Municipal del municipio en el cual nacieron; la constancia especificará que el ciudadano no ésta inscrito y que no ha realizado trámite alguno de su cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional.

Anticipados nacidos en el año 2000 deberán presentarse directamente en la Junta Municipal de Reclutamiento para solicitar la información detallada.

Cabe mencionar que el periodo de alistamiento inició el pasado 16 de enero y concluirá el próximo 13 de octubre del año en curso. Los documentos serán recibidos de lunes a viernes con horario de 8 a 13:30 horas en las oficinas ubicadas en el primer piso de palacio municipal.