Acayucan, Xalapa y Martínez de la Torre, reforzadas

• Yolanda Gutiérrez Carlín

En su reunión del Grupo de Coordinación Veracruz del domingo 9 de julio, el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares reconoció que no se puede cantar victoria, ya que no en todas las ciudades de la entidad el índice delictivo ha bajado, por lo que se reforzaran los operativos en algunas regiones.

Por el número de los delitos de alto impacto en las zonas de Acayucan, Xalapa y Martínez de la Torre se analiza lo que realizará el Grupo encargado de la seguridad en la entidad, ya que ejecuciones, secuestros y robo de combustible están a la orden del día.

El sábado por la noche la prensa mexicana se ocupó de la ejecución de un hombre en el estacionamiento de Costco en Xalapa y medios estatales de la ejecución de dos personas en Acayucan, una de ellas identificada como Edwin Rivera Paz, de 25 años y director de cámaras de un programa llamado Los Verduleros, a quien asesinaron a las 2:30 en una céntrica calle.

En la Llave del Sureste hasta el momento no hay semana que se vaya limpia, cuando no es un secuestro, es la explosión de una toma clandestina o la ejecución de alguien a plena luz del día en céntricas calles.

Si bien en la zona de Las Choapas se atrapó a presuntos miembros de una banda de robo de autos, los veracruzanos viven en toda la entidad con temor, pues la percepción de inseguridad persiste.

Al Ejecutivo estatal al término de su rueda de prensa le cuestionaron sobre el nuevo sistema penal, Yunes Linares reconoció que es un sistema bondadoso, pero mencionó “que no está sirviendo para lo que fue diseñado, que es lograr mejores condiciones de seguridad pública y combate eficiente a la impunidad… plantea que se revise para hacer una reforma en las cuestiones que no están funcionando”.

A decir del Mandatario, el feminicidio, la posesión de armas de fuego o el robo de combustible no merecen prisión preventiva obligatoria necesaria, por lo que los jueces deben establecer criterio que favorezcan a al sociedad y no a los delincuentes.

Pero ministros de la Suprema Corte de Justicia contradicen el dicho del Gobernador veracruzano, ya que declaran que el problema está en los errores de policías y fiscales, “es necesario que los actores de un proceso penal vean por que no obtuvieron buenos resultados”.

“La falta de capacitación y cuidado al realizar el trabajo de policías, peritos y fiscales, es lo que hace posible que delincuentes que deberían estar presos salgan sin ningún problema”, comentan; además de que aseguran que en su momento se entregaron recursos para capacitación en toda la República.

Lo peor de todo es que en la sociedad la idea de que el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio no sirve ha permeado, en medios electrónicos líderes de organizaciones no gurbernamentales han establecido la necesidad de una reforma, mientras que Ministros de la Corte mencionan que el problema está en los actores del proceso penal y la integración de las acusaciones.

Algo se tendrá que hacer desde la federación hasta los estados y municipios, porque al escuchar que gobernadores y líderes dicen que este sistema no sirve y conocer que delincuentes son liberados, la sociedad se queda con la sensación de que no sirve, pero no sabe que en muchos de los casos los facinerosos salen de prisión por una mala consignación.