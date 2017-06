Acusaciones en mi contra son infundadas e imprecisas: Duarte de Ochoa

Redacción.- Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, calificó como infundadas e imprecisas las acusaciones en su contra, durante la audiencia en Guatemala donde se determinó su extradición inmediata a México.

“Por considerar estas acusaciones infundadas, ligeras, vagas e imprecisas, quiero que la actual administración me acusa y hace uso de recursos, inclusive vino hasta acá el fiscal general del estado, gastando recursos del erario público, con dos acusaciones que verdaderamente son irrisorias”, dijo previo a aceptar la extradición a México.

Indicó que las acusaciones de incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias son infundadas, porque ya no era servidor público cuando usó un helicóptero que lo trasladó de Xalapa a Coatzacoalcos, “lo cual se me hace totalmente irrisorio”.

“La otra, acusarme, no por los miles de millones de pesos que se han llenado la boca diciendo en la prensa y a los medios de comunicación, sino acusándome de depositar 220 millones de pesos de un cuenta de gobierno del estado a otra cuenta del gobierno del estado, no hay una extracción del dinero público (…) esa transferencia está fundada en oficios donde no firmé, el gobernador no tiene esa competencia, para eso existen los secretarios de cada una de las dependencias”, agregó.

Finalmente, el ex mandatario veracruzano aceptó la extradición inmediata.

“Por considerarlas irrisorias y una falta de respeto a las autoridades aquí presentes, una circunstancia que hace que perdamos el tiempo, he determinado allanarme para enfrentar lo más pronto posible la justicia ante las autoridades judiciales de mi país, acepto la extradición que el gobierno de la administración actual, fallido por cierto, esta haciéndome en torno a este caso”, expresó.