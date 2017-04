Acusan de imposición de candidato de MORENA en Xalapa

Redacción.- Francisco Javier Escalera Carbonell, precandidato de MORENA a la alcaldía de Xalapa, acusa a Cuitláhuac García de imponer a Hipólito Rodríguez como candidato de ese partido a la alcaldía de Xalapa, en complicidad con Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Escalera Carbonell denuncia además que fue excluido de la asamblea de delegados convocada para la elección interna de los candidatos.

Añade que a pesar de haber interpuesto un juicio para la protección de sus derechos políticos, ante le TEEV y que éste decidiera que la Comisión de Honor y Justicia de MORENA tenía que intervenir y resolver, ha seguido siendo ignorado y hasta la fecha no ha obtenido ni respuesta ni información sobre su impugnación.

Además, de manera adicional, señala que la Comisión de Honor y Justicia de MORENA sobreseyó el JDC 31-2017, en contra de lo cual se promovió un nuevo juicio de protección a sus derechos político electorales, porque nunca se ha establecido bajo cual método designaron por dedazo a Hipólito Rodríguez.

A continuación el texto escrito por Escalera Carbonell:

SÍNTESIS EJECUTIVA SOBRE ESTATUS DE LA IMPUGNACIÓN A LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA EN EL MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ.

1.- ANTE LA EXCLUSIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA A OTORGAR EL RECONOCIMIENTO A FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONEL COMO PRECANDIDATO A LA ALCALDÍA DE XALAPA, VER; SIENDO EL ACTO MÁS NOTORIO NO HABER SIDO CONVOCADO A LA ASAMBLEA DE DELEGADOS PARA LA ELECCIÓN DE CANDIDATO, ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA.

2.- ANTE EL EVIDENTE ACTO QUE VULNERA LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO SE PROCEDIÓ CON FECHA 1º DE MARZO DEL AÑO EN CURSO A INTERPONER UN JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLITÍCO ELECTORALES DEL CIUDADANO ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ RADICÁNDOSE BAJO EL NÚMERO JDC-31-2017. RENUNCIANDO A LA INSTANCIA INTRAPARTIDISTA, ES DECIR VIA PER SALTUM.

3.- CON FECHA 10 DE MARZO, EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, RESOLVIÓ REENCAUSAR LA DEMANDA ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA, PARA QUE EN PLENITUD DE SUS ATRIBUCIONES RESOLVIERA LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE FUE NOTIFICADA DICHA RESOLUCIÓN.

4.- SE HAN PROVOMIDO CON FECHAS 27 DE MARZO Y 8 DE ABRIL DOS INCIDENTES DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA EN CONTRA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA QUIEN A LA FECHA SE HA NEGADO A DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA DENTRO DEL JDC-31-2017 DEL TEEV.

5.- ANTE TAL CIRCUNSTANCIA DENTRO DEL CUADERNO DE ANTECEDENTES 27-2017 DE SU INDICE SE REQUIRIÓ A LA SALA XALAPA DEL TEPJF REMITIERA LOS AUTOS ORIGINALES PARA QUE EN PLENITUD DE FACULTADES SE PROVEYERA LA INEJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL TEEV.

6.- A FIN DE NO PERMITIR SE CONTINUE VULNERALDO LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO POR PARTE DE MORENA SE INTERPONDRÁ ANTE LA SALA XALAPA DIVERSO JUICIO CIUDADANO A EFECTO QUE DICHO AUTORIDAD FEDERAL OBLIGUE SEA CUMPLIDA LA SENTENCIA DICTADA POR EL TEEV.

7.- NO OMITO MANIFESTAR QUE EN ESTA FECHA 24 DE ABRIL DEL 2017 NO ME HA SIDO NOTIFICADO PERSONALMENTE EN EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL SUSCRITO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES RESOLUCIÓN ALGUNA POR PARTE DE DICHA COMISIÓN.