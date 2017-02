Alejandro Cossío acusa a secretario de Salud de irregulairdades

Marlene Carranza.- El empresario Alejandro Cossio Hernández, acusó que el secretario de salud, Irán Suárez Villa, pretende cometer irregularidades durante su gestión.

A través de una carta relató que desde hace 29 años es proveedor de Equipamiento y Servicios relacionados a la salud; sin embargo el actual funcionario pretende dar los contratos sin licitación alguna.

Por tal motivo, solicitó la.intervención del gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares.

“En mi calidad de ciudadano, empresario y Veracruzano recurro a usted para denunciar las graves anomalías que pretende realizar su secretario de Salud”.

Apuntó que los últimos 16 meses de la gestión del ex secretario Fernando Benítez Obeso, sus empresas ganaron por licitación pública nacionales los contratos que hasta la fecha sostiene.

Sin embargo, acusó que sin licitación, el secretario de salud de esta administración pretende entregar contratos directos que superan los cientos de millones de pesos a empresas.

“Sr. YUNES usted se llenó la boca en la campaña y más aún en los primeros 60 días de gobierno de ser un político diferente y que encabezaría una administración honesta. Está usted al tanto de lo que pretende hacer su secretario de SALUD. Es pregunta!”.

Al señalar que en una de sus empresas, Grupo NRA, se da empleo a más de 60 Enfermeras y Médicos, abundó que hasta la fecha, la actual administración le adeuda más de 50 millones de pesos correspondientes a los meses de administración de servicios de hemodiálisis en siete clínicas.

Sin embargo, criticó que el actual secretario de salud, pretende quitarles el contrato sin mediar licitación Pública.

“Si no quieren que yo sea su proveedor adelante, están en su absoluto derecho de que así sea, sólo deben observar estos 2 grandes puntos: primero y muy importante, páguenme lo que me deben de su administración; si se encabeza un gobierno honesto y transparente, no se puede quitar a un proveedor y no liquidar adeudos. Segundo e igual de legal e importante: Liciten y gánenme con mejor precio y condiciones”.