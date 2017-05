AMLO amenaza a candidatos del PRD, PT y MC

Redacción.- Andrés Manuel López Obrador amenazó al PRD, PT y MC a que declinen a favor de MORENA en las elecciones del Estado de México, Veracruz, Coahuila y Nayarit, o de lo contrario no irán aliados en las elecciones presidenciales de 2018.

En Compostela, tras un evento de campaña con el candidato de MORENA al gobierno de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, el tabasqueño expresó que “si hay cariño de los otros partidos que ya empiecen a manifestarse”.

Pidió a los candidatos del PRD, PT y Movimiento Ciudadano declinar e ir junto a MORENA en la elecciones de 2017, para consolidar la unidad de las izquierdas en una alianza para el proceso electoral de 2018.

“Si no hay unidad ahora en el Estado de México, en Coahuila, en Nayarit en Veracruz, si no hay ahora, ya en 2018, pues vamos solos, MORENA va a ir solo”, declaró López Obrador.

El líder nacional de MORENA lanzó el llamado a los candidatos de izquierda Juan Zepeda, por el PRD, y Óscar González Yáñez, por el PT, que declinen para ir aliados en las elecciones del 4 de junio.

“No, si quieren la unidad para 2018, que ya se deslinden del PRI, se deslinden de Peña Nieto en el Estado de México”, sostuvo.

Cuestionada al respecto, la candidata de MORENA al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, se sumo a la petición de que los candidatos de izquierda declinen. Invitó a los abanderados del PRD y PT a reflexionar para unirse a MORENA. El objetivo, según la texcocana, es “invitarlos a sacar al PRI del gobierno”.

“Directamente no se los he pedido a Zepeda y Óscar Yañez, pero valdría la pena que nos sumáramos”, dijo López Obrador.

En Nayarit, López Obrador convocó a militantes perredistas y panistas a “que no les hagan caso a los dirigentes que ya negociaron con el régimen corrupto, con Peña y en el Estado de México es clarísimo, porque tienen a la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, y el candidato del PRD, Juan Zepeda, para estar golpeando a la candidata de MORENA, Delfina Gómez”.

Ayer, justo cuando el PRD cumplió 28 años de vida, el ex perredista criticó que la dirigencia del sol azteca no ha estado a la altura de las circunstancias de nuestro país. Dijo también que esa fecha de la fundación del perredismo se le olvidó, porque ya no es militante. “No está ya la dirigencia del PRD a la altura de las circunstancias”, fustigó.

López Obrador también aprovechó a criticar al presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, a quien volvió a calificar como un aprendiz de mafioso.

“Los dirigentes del PAN, especialmente el aprendiz de mafioso Ricardo Anaya, tienen un acuerdo con Peña Nieto, porque se reunió con Peña a las 12 de la noche en Los Pinos y los dirigentes del PRD están muy comprometidos y vinculados estrechamente con Peña”, señaló.

La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, rechazó que decline Zepeda y dijo que no tienen un solo elemento para pensar así y dio la bienvenida a una posible declinación de Delfina Gómez.

“No puede ser un tema de ir a sumarnos detrás de un partido y que esa sea la única alternativa, no es con ese tipo de planteamientos, como los que hace López Obrador, como vamos a poder ganar y transformar al país”, dijo.

“No es un asunto de declinar, no tenemos una sola razón para hacerlo. Juan Zepeda es el único candidato que todos los días está creciendo, está subiendo en las mediciones”, agregó.

“Debemos, como izquierda, ir a la construcción de un proyecto y dependiendo de eso ver quién lo puede encabezar, pues no es un asunto de ir a la cola de un partido”, puntualizó.

“Que Dios los bendiga, nos vemos el 4 de junio y que las urnas hablen después que se cuenten los votos”, respondió Zepeda en Tenango del Aire, Estado de México. “Mi meta es ganar 2017 y no declinar”, enfatizó Zepeda.

Se buscó a las dirigencias de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo, pero no hubo respuesta.

Fuente: El Universal.