AMLO dice a MAYL que es un farsante

Redacción.- Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de MORENA, lanzó una amenaza al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares: “Te voy a seguir enfrentando porque no soy Peña, a mí no me vas a chantajear”.

En un vídeo que difundió el partido, el tabasqueño insistió en que no conoce a Javier Duarte, y que nunca se ha reunido con él, a diferencia del mandatario, “él sí se reunió yo no, no conozco a Duarte”.

Aseguró que tanto Duarte como Yunes Linares son corruptos, y que mientras él estaba peleando por la democracia, él estaba con Carlos Salinas de Gortari, quien ha sostenido, es el líder de la “mafia del poder”.

“Tú estabas con Salinas cuando yo estaba luchando por la verdadera democracia, tú eres un farsante”.