AMLO, se congruente y renuncia: Enrique Ochoa

Redacción.- Enrique Ochoa Reza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, exigió que Andrés Manuel López Obrador presente su renuncia a la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), por el escándalo de un vídeo en Veracruz que confirma su corrupción.

Subrayó que hace unas semanas, el tabasqueño aseguró que si se comprobaba que recibía dinero ilícito en Veracruz, renunciaría a la política. “Se congruente y renuncia”, le exigió como una medida en tanto se realizan las investigaciones respecto a estos delitos.

“Hoy la sociedad mexicana ha conocido un video que comprueba la corrupción de Andrés Manuel López Obrador. Un video donde una de sus operadoras políticas recibe medio millón de pesos ilegales a nombre de López Obrador.

“La historia no es nueva: los sobornos, los paquetes de dinero y las ligas son el actuar de todos los días de López Obrador y su camarilla. A nadie se le olvida cuando su operador y ex secretario particular, René Bejarano, recibió aquellos millonarios sobornos para Andrés Manuel”, puntualizó.

Ochoa Reza recordó también cuando el secretario de Finanzas de López Obrador, Gustavo Ponce, fue captado apostando recursos públicos en Las Vegas, y cuando hace unos meses fue detenido un operador de MORENA de la Delegación Cuauhtémoc con fajos de dinero en un automóvil.

“MORENA es la verdadera mafia del poder. Una mafia aceitada por sobornos y cínicamente abanderada por una supuesta honestidad valiente”, aseguró.

Y luego de reiterar que el PRI es congruente con la batalla que libra para extirpar la corrupción en sus filas y en toda la clase política nacional, el líder nacional priista hizo los siguientes exhortos:

A las autoridades federales y locales, hacer una profunda investigación de la red de corrupción de Andrés Manuel López Obrador y la posible procedencia de recursos del crimen organizado.

A las autoridades electorales, investigar el origen del dinero corrupto que reciben López Obrador y sus candidatos, así como su uso en las campañas de MORENA en Veracruz y el Estado de México.

A los candidatos, militantes y dirigentes de MORENA, reflexionar e iniciar dentro de su partido el procedimiento estatutario para castigar a López Obrador y a sus cómplices.

Y a la sociedad mexicana, a no dejarse engañar por López Obrador, darle la espalda a ese comprobado corrupto y a los candidatos de su camarilla, y sumarse a combatir la corrupción en cada espacio del país.

“Se le cayó la máscara a López Obrador. Es responsabilidad de todos los mexicanos honestos exigir que los delitos de López Obrador y los militantes de MORENA no queden en la impunidad”, concluyó Ochoa Reza.