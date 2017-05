Ana María Winckler es quien da el dinero a Eva Cadena: Rocío Nahle

Redacción.- Rocío Nahle, diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), exige que se muestre el vídeo completo y se vea quién llevó dinero a la diputada de Veracruz, Eva Cadena.

Asimismo, agregó que todo indica que la persona quien entregó los recursos a la también ex candidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas es la hermana del fiscal de la entidad Jorge Winckler, Ana María Winckler.

“El golpeteo hacia MORENA que ha iniciado o que le da continuidad Miguel Ángel Yunes es el equivocado. A mí primero me apena que El Universal sea tan poco profesional en este sentido, si va a mostrar un vídeo tiene que mostrarlo completo.

“Aquí hay un hecho delictivo, en el primer vídeo hay una persona que da dinero y otra que recibe dinero, nosotros ante eso pusimos una denuncia en la FEPADE y pedimos que se investigue en la PGR”, dijo Rocío Nahle en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Lo anterior después de que El Universal nuevamente publicó un vìdeo en donde Eva Candena señaló a la coordinadora de los diputados de MORENA, Rocío Nahle, como la “operadora financiera” directa del político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador.

“La persona que le entrega el dinero a Eva Cadena es muy cercana a Miguel Ángel, es muy extraño que no encuentran los vídeos del Hotel Terranova donde se dio el dinero, los 500 mil pesos; el fiscal Winckler envió por los vídeos al Hotel Terranova y no aparecen y no aparecen porque todo indica, y si me equivoco para eso quiero y pido que salga el vídeo completo, que la persona que va a llevar el dinero es la hermana del fiscal Winckler, Ana María Winckler”.

La diputada federal consideró que hay desesperación del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares por el buen avance en Veracruz de MORENA y este es el tipo de acciones característicos, asimismo Rocío Nahle le pide al mandatario de la entidad que se asuma como lo que es, un gobernador.

“También al secretario de Gobernación Osorio Chong. Todo este teatro lo único que hace es desgastar la política”.

No es casualidad, prosiguió, que este jueves salga el vídeo cuando MORENA tiene actividades rumbo al cierre de campaña en la entidad.

“Le pido y le exijo respeto como política, como dama, como veracruzana al gobernador, que se asuma como tal. Este tipo de espectáculos, este tipo de eventos es característico de él”.

Finalmente, Roció Nahle negó ser ella quien le acerque los recursos económicos al líder de MORENA, Andrés Manuel López Obrador. “Es una mentira total, ni yo ni nadie le acerca el dinero a Andrés Manuel, Andrés Manuel no necesita operadores ni tiene ni nada”.

Y no concluyó sin aceptar que Eva Cadena fue una mala elección de candidata en Las Choapas.

Fuente: Radio Formúla.