Anécdotas de candidatos

Me agarró el semáforo rojo justo en la esquina de Agustín F. Blancas. Me llamó la atención el cabello cano y dije: “a éste lo conozco”. Abordó su Cross Fox negro y esperó que alguien le diera el paso para cruzar de la avenida Américas a la calle Nuevo León. Me resultó agradable, más cuando es muy inusual ver a candidatos manejando su propia unidad porque por lo regular traen chofer.

¿Y si gana? ¿Dejará el Cross Fox? O mejor aún: ¿traerá chofer? En una de ésas, sí, porque a veces el carro, la camioneta, para un funcionario, un servidor público, se convierte en una extensión de la oficina.

Pero ahora es aún candidato, y verlo en ese carro, como que se ve bien… no sé si la gente lo reconozca, al menos a mí me costó identificarlo, aunque si lo imaginamos en otro escenario, con una camionetota, con un equipo de seguridad, y alguien abriéndole la puerta, quizás lo más que dijera la gente es que “allí va un caca grande”.

Todavía por el retrovisor alcancé a ver que sacaba su mano y pidió el paso… y se lo dieron… lo que no alcancé a ver es si en la parte posterior de su carro, Hipólito Rodríguez Herrero traía promocional de Morena… es que traíamos destinos distintos…

II

Los Bee Gees lo hubieran dicho mejor que yo con un “I started the joke which started the whole world crying…” Yo comencé la broma…

La intención era ésa, reírnos un poco, no del comentario y mucho menos de la candidata, sino de nosotros mismos cuando leímos lo siguiente: “¡Sorpresa! la candidata a la alcaldía de Xalapa por el PES, BRENDA CABALLERO (las altas son mías) va que chuta para quedar en el último lugar el domingo cuatro de junio. Lo único rescatable es que ya cumplió su sueño de ser candidata. ¡A otra cosa, mariposa!”

El redactor confundió los nombres de Brenda Caballero (autora de la columna Números Rojos) con Brenda Aguilar Blanco (la candidata que declinó por Ana Miriam Ferráez).

Y puse en mi feis: “Cuando en las redes me cambian a mi esposa!!!” Y en el twitter todavía me atreví a desear que me la hubieran cambiado por Ana de la Reguera, Salma Hayek o Natalia Lafourcade…

Lo que no esperábamos fue que la joven Brenda (la candidata, no mi esposa) tuviera una mala aceptación porque se le fueron encima con todo… por respeto a la ex candidata y a la broma, omitimos los comentarios a la yugular pero el más suave fue algo como “por cierto, ya está en el pan porque nadie cree en ella y solo ellos la adoptaron”.

En fin, yo, como los Bee Gees: “I started the joke”…

III

Y ya para cerrar con candidatos, pues qué mejor que con un amigo: Carlos Luna Escudero, de Movimiento Ciudadano por la alcaldía, igual, de Xalapa, quien en uno de sus promocionales en redes sociales, pone la foto del Palacio de Gobierno con la leyenda: “Carlos Luna Escudero. Presidente Xalapa” acompañado del logo del partido naranja. Lo más lógico para los cibernautas es que pusiera la imagen de Palacio Municipal, por lo que de inmediato, las críticas se le fueron encima siendo la más cortés la de “¡Perdidísimo!”

Todavía le di el beneficio de la duda y acudí al Instagram, de donde habían sacado la imagen, en espera de que hubiera sido un fotomontaje (pero bien hecho, no como los que hacemos Rocío Nahle y su servidor), pero no… ahí decía lo siguiente: “Para que #RecuperemosXalapa, haremos del Palacio Municipal de Xalapa un espacio de soluciones ciudadanas a los graves problemas que enfrenta nuestra Capital. ¡El futuro está en tus manos!”

Ya por la tarde, había sido eliminada de su cuenta de Instagram pero en las redes circuló que dio gusto. Por supuesto, volvemos a lo mismo… quien crea que un político o un candidato en este caso, maneja él solo sus propias redes, se equivoca… al menos al único que vi subir a Twitter sus comentarios (y eso porque alguna vez me lo dio a corregir) fue Javier Duarte de Ochoa… ¡y miren dónde acabó!

