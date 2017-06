Anemia legislativa

• Salvador Muñoz

Es cuestión de observar y preguntar: ¿Quién falta por salir en un audio, un video, un escándalo? Al menos las tres cabezas de bancada más importantes y de peso en la LXIV Legislatura, han recibido sendos golpes en el mentón que los ha dejado a punto del nocaut y sólo la cuenta de protección los mantiene en pie.

Primero, si no mal recuerdo, zarandearon a Amado Cruz Malpica cuando Eva Cadena Sandoval lo señaló junto con Rocío Nahle, de ser uno de los “recaudadores” de Andrés Manuel López Obrador además de “enviarle” parientes con el dinero donde es videograbada la ex candidata a la alcaldía por Las Choapas. A ello agregue después, ese famoso “Apoyo por bancada” que mensualmente recibe cada fracción legislativa sin que al menos Zenyazen Roberto Escobar García estuviera enterado de que la bancada de Morena, a la que pertenece, le diera cuenta de ese millón y cacho…

En el siguiente caso, no sé qué fue primero, si Sergio Hernández o Juan Callejas Roldán… pero para no perder el hilo nos enfocamos al caso del diputado azul y cabeza de manada no sólo de los suspiritos celestes, sino también timón de la Junta de Coordinación Política, quien fuera balconeado por un audio donde su compañera de bancada Cinthya Lobato le exige cuentas claras porque no ve transparencia en el uso de los recursos (ya lo de las borracheras, mujeres y drogas era como el sazón, la sal, el chilito para aderezar el taco) que el coordinador, acusa la legisladora, hace uso discrecional de ellos…

Por último, Juan Callejas Roldán, cabeza de manada de la fracción legislativa del PRI. Al hijo del líder del Equipo Político, (nuevamente sale a escena) Eva Cadena lo señala de ser quien le entrega el dinero para el pago de un rescate ante un secuestro, en su tercer película, tercera telenovela, tercer cuento, como quiera llamarlo, aunque en este caso, bien vale la pena comentar que la misma diputada independiente aclaró que “se malinterpretó” su declaración tratando al final de deslindar al hijo del Profe Callejas… pero el palo ya estaba dado. ¡De milagro el Fiscal “N” no llamó a Callejitas para que respondiera por lo que dijo Eva!

En total, son tres cabezas de manada legislativa que han sido expuestas al escarnio público, a la duda, a la sospecha lo que da lugar a no extrañar a la pasada Legislatura y ponerse a pensar en un momento dado, qué motiva el golpeteo, justificado o no, con razón o no, a estas figuras.

(Bien vale la pena comentar también el “estate quieto” que le acomodaron al diputado Sergio Rodríguez Cortés exhibiendo “el triunfo de Baco” o la orden de aprehensión en su contra por una transa que hizo con una camioneta)

La respuesta a la pregunta anterior la puedo responder con un simple “Quién sabe qué motiva la madriza”, pero algo me queda claro: Ante la opinión pública, tenemos un Congreso, al menos en sus representantes de bancada, que prometió un cambio, prometió transparencia, prometió tanto, y pareciera que viene a ser más de lo mismo o en un momento dado, peor que los otros.

Qué origina entonces esta percepción: un Poder Legislativo débil, que no “devil”…

Ahora, habría que preguntarse a quién beneficia un Congreso anémico, sin fuerza, sin músculo…

Quizás esa pregunta la tendría que responder quien ejerce si no control, sí cierta influencia en otro poder, como puede ser el Judicial, y en un momento dado, en la Fiscalía General del Estado… que sea el tiempo y los escándalos al final los que nos den la respuesta.

