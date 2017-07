Anuncia Ricky la reconstrucción del segundo domo de la Secundaria Oficial

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Redacción.- Durante la ceremonia de graduación de los alumnos de la escuela Secundaria Oficial, el Presidente de Pánuco, Ricardo García Escalante anunció que gracias a la aprobación del Fondo Nacional de Desastres Naturales y la Secretaría de Educación de Veracruz, será edificado nuevamente el segundo domo del plantel, que fue derribado por la pasada línea de tormentas que afectó al municipio.

Ante la presencia de su esposa, la Presidenta del DIF, Ximena Azuara de García y sus hijos, Renata y Ricardo, la primera autoridad de Pánuco reveló que se espera contar con esta obra de infraestructura educativa para el próximo ciclo escolar, dada su importancia, por lo que se trabajará a marchas forzadas para lograrlo.

Por otra parte expresó durante su mensaje como padrino de generación, que “hoy, jóvenes alumnos de esta querida escuela, terminan una etapa más de su preparación académica escalando así, un peldaño más para alcanzar sus sueños y objetivos profesionales.

Me siento parte de la Oficial, porque conozco a muchos de sus alumnos, porque me han cobijado como uno más y me han dado la oportunidad de servirles, trabajando de la mano con maestros y padres de familia, para lograr condiciones de infraestructura digna para las nuevas generaciones”.

La alumna Sherlyn Cano emitió un discurso reconociendo la labor de Ricardo García en favor de la educación, “pruebas hemos tenido muchas, fiel evidencia es este espacio donde hoy nos graduamos. Ricky, creemos en ti, porque nos has demostrado con hechos que sabes cumplir. Eres ese ejemplo a seguir para todos. Nosotros somos la generación del cambio”, añadió.

En el evento se contó con la presencia del alcalde electo de Pánuco, profesor Fernando Molina Hernández.