Aparecen lonas en Ixtaczoquitlán con mensaje para la candidata del PRI-PVEM

Redacción.- Esta mañana aparecieron 3 lonas, colocadas en diferentes puntos de Ixtaczoquitlán en contra de la planilla de la candidata a la alcaldía del PRI-PVEM, Sandra Mendoza de Amador.

En las lonas se lee el siguiente mensaje: “Los zoquitecos no olvidamos. No permitiremos el retorno del desorden. No permitiremos más tu enriquecimiento desmedido. No a tu falsa amabilidad en tiempos de campaña. Bienvenidas tus despensas. Aunque al pueblo zoquiteco lo mandes a intimidar y amenazar. Tú no vas a llegar. Ixtaczoquitlán unido.”

Aparecen además las imágenes de la candidata Sandra Mendoza, y la de su esposo Francisco Amador. También la del candidato a síndico Francisco Vázquez Rojas, la del ex alcalde Nelson Votte Ramos y las de tres de sus simpatizantes.