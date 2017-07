Arquidiócesis de Xalapa pide no reformar el Código Penal

Redacción.- Con el título ¡No a la reforma del Código Penal para asesinar niños”, la iglesia católica, en Xalapa, arremete contra la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, por las observaciones que ésta dirigió al Poder Ejecutivo Estatal y al Poder Legislativo y Judicial de Veracruz.

Firmado por el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, en el documento se hace un llamado a los integrantes del Congreso local y autoridades para se mantengan en el “respeto por la vida”.

“Al defender el valor de la vida, no sólo nos referimos a la etapa prenatal sino también a todas las etapas que vive un ser humano. Por ello deseamos que las políticas públicas que promueva el Estado sean políticas que busquen el bien común y mejoren las condiciones de vida de todas las personas, que la vida sea respetada desde el momento de la fecundación. No a la reforma del Código Penal de Veracruz para asesinar niños”.

Suazo Reyes refiere que con ocasión de las observaciones que en el mes de marzo, la CONAVIM hizo al Poder Ejecutivo y Legislativo y Judicial de Veracruz, algunos grupos han estado presionando a los legisladores y al ejecutivo para que en Veracruz se modifique el artículo 149 del Código Penal.

Lo anterior, dice el Sacerdote, con el pretexto de una posible segunda alerta de género para que en Veracruz sea permitido asesinar a un ser humano durante los primeros 3 meses de su existencia.

“Se quiere asustar a los poderes de gobierno con la supuesta llegada de una segunda alerta de género, a esto se deben expresiones como esta”.

Asegura que dice que los primeros 3 meses de vida de un ser humano no tienen ningún valor, por lo tanto la mujer embarazada puede deshacerse de su hijo, pues se trata simplemente de un montón de células que se mueven dentro de su cuerpo.

“¡Una expresión mayor de desprecio de la vida humana no puede existir! Ciertamente nos preocupa en primer lugar la violencia en contra de las mujeres y la violencia en contra de cualquier persona. Pues la vida humana es sagrada desde la fecundación hasta su desenlace natural, toda vida humana es digna y merece nuestro respeto, por ello existe un mandamiento inscrito en el corazón humano que dice “no matar”.

El vocero a través del comunicado dominical sostiene que permitir “asesinar” a un ser humano en las 12 primeras semanas de su existencia es promover más violencia en nuestro Estado.

Acusa que en el caso de la primera alerta de género por feminicidio no se le dio tanta importancia y pasó a un segundo lugar.

“No hubo tanto escándalo ni tanta presión mediática. ¿Acaso no nos preocupan también las mujeres desaparecidas, asesinadas, ultrajadas, violentadas y discriminadas a todo lo largo y ancho del nuestro Estado? Ahora con la supuesta segunda alerta de género, se está queriendo espantar con el petate del muerto.

Finalmente, recordó que millones de veracruzanos le han apostado a la vida, es un derecho humano fundamental y sin este derecho no se podría hablar de otros derechos; el derecho a elegir que tanto se invoca en contra de la vida humana no tendría ningún valor si antes no se respeta la vida humana.