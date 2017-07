Arranca la construcción del COBAEV 59 plantel Pánuco

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Redacción.- Ricardo García Escalante, presidente municipal de Pánuco, acompañado por el Lic. Abel Pérez Arciniega, director estatal del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV), inauguró el arranque de obra de la construcción de un aula con la que se inicia la construcción del edificio para esta institución educativa.

En un evento realizado tras la celebración de fin de cursos y graduación de los alumnos del COBAEV, García Escalante dio inicio a lo que parecía un sueño para las autoridades educativas y para los estudiantes.

“No se imaginan lo que nos costó bajar el recurso, pero no hay plazo que no se cumpla y de verdad lo digo con mucha humildad sin el respaldo de Abel esto no hubiera sido posible, Abel ha venido dos veces en el poco tiempo que lleva la administración estatal y eso demuestra el compromiso que tiene no sólo con el COBAEV, sino con Pánuco.”, señaló el alcalde.

Por otra parte el director estatal de los planteles COBAEV manifestó su agradecimiento al alcalde de Pánuco por el empeño que ha puesto a la gestión ante la federación, para lograr que el recurso para este plantel al fin llegue a su destino.

“El hecho de estar aquí hoy todos nos da un gran compromiso. El tema de la construcción de este plantel ha tenido un proceso, la parte del Gobierno Federal está licitada y está por darse el fallo y necesitábamos forzosamente porque así lo indica la normatividad, tener un aula para que la federación deposite el recurso y eso es lo que está haciendo el alcalde”, mencionó.

Actualmente los alumnos del plantel 59 Pánuco, reciben clases en instalaciones rentadas, por lo que resulta necesario que cuenten con un edificio propio, que les permita desarrollarse de mejor manera en sus actividades educativas.