Arranque de campañas antes que el OPLE haya aprobado paridad de género, no afecta: Fredy Marcos

Redacción.- Fredy Marcos Valor, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), explicó que los candidatos a las alcaldías en varios municipios de Veracruz, entre ellos Xalapa, hayan iniciado sus campañas electorales en el primer minuto del 2 de mayo sin que que el OPLE haya aprobado todas las candidaturas bajo la paridad de género no afecta a ninguno de ellos.

“No es en perjuicio de los candidatos, no es sanar un derecho a tercero, por lo tanto no es imputable a ellos si iniciaron una vez que no haya sido aprobados”.

Recordó que las candidaturas estaban aprobadas en lo general y que sólo se analizaba el principio de paridad de género para que todos los partidos cumplieran esa norma.

“Fue aprobado en lo general, después fue un tema más allá de revisar la paridad de género”.

Confío que los días de campaña transcurran en calma aún cuando algunos candidatos ya han denunciado hechos de violencia, mismos que dijo deben investigar las autoridades.