Asistí como invitado a la comida en Cosoleacaque y no conocía a la mayoría de los asistentes: Fernando Yunes

Redacción.- Fernando Yunes Márquez, presidente municipal electo de Veracruz, dio a conocer, en un comunicado, su postura frente a la nota y fotografías que circularon en redes sociales y medios de comunicación, en relación a que él acudió a una comida en la que estuvo presente el recién capturado líder de los Zetas en la zona sur del estado de Veracruz, Hernán Martínez Zavala, “Comandante H”.

A continuación, el comunicado textual:

“Asistí como invitado a una comida en Cosoleacaque, Veracruz. No tuve nada que ver con la convocatoria de la misma”: Fernando Yunes Márquez

• A la mayoría de los asistentes no los conocía.

• Celebro que el Gobierno del Estado y el Gobierno de la República actúen

con firmeza en la lucha contra el crimen organizado.

“Veracruz, Ver.- El sábado 13 de agosto del 2016 fui invitado a una comida en la ciudad de Cosoleacaque; en la misma me invitaron a hacer uso de la palabra. Yo no convoque a la comida ni a ninguno de los asistentes, a la mayoría de ellos no los conocía.

“Celebro que el Gobierno del Estado y el Gobierno de la República hayan actuado en contra de Hernán Martínez Zavala con firmeza y determinación, persona que operaba desde el año 2006 en la zona con la complicidad de los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa”.