Asociaciones de animalistas exigen que sean abolidas corridas de toros en el estado

Carolina Suárez.- Isis Rasgado, integrante del Movimiento Animalista Conciencia, acompañada de otras asociaciones, ofreció una rueda de prensa, para insistir en la necesidad de abolir las corridas de toros en el estado de Veracruz, tras considerarla una práctica “bárbara y aberrante”.

Lanzaron un llamado al diputado Daniel Olmos Barradas del Partido Acción Nacional (PAN) quien, dijeron, está traicionando los acuerdos de paz que el propio gobernador Miguel Ángel Yunes Linares hiciera con los veracruzanos.

Y es que acusaron, que no conforme con haber exigido el regreso de las peleas de gallos al estado, presentó una “retrógrada y vergonzosa” iniciativa que busca excluir de la aplicación de la ley de protección a los animales los espectáculos de toros, novillos y vaquilladas.

“En Veracruz y en cada uno de los estados de nuestro país, así como los ocho países donde todavía existe la tauromaquia, se debe abolir sin demora tan bárbara y aberrante práctica que deja tras de sí una estela de violencia ante la mirada incrédula del resto del mundo”, agregaron.

Por ello, se dijeron confiados en que la iniciativa presentada por el diputado por el distrito II de Tantoyuca, Manuel Francisco Martínez Martínez, a la que se han sumado algunos otros legisladores, cuyo objetivo es abolir las corridas de toros en el estado, será aprobada por la Legislatura local y apoyada sin vacilación alguna por el actual mandatario estatal.

Al mismo tiempo, el diputado Manuel Francisco Martínez Martínez, denunció que ha sido víctima de amenazas a partir de haber presentado su iniciativa para prohibir la tauromaquia, ante la LXIV Legislatura.

“Quiero expresarles a todas estas personas que aman este espectáculo, no es necesario que me amenacen a través de las redes sociales, yo no contesto este tipo de difamaciones, al contrario, soy un ser humano que amo a los animales y que por eso estoy dentro de ello”.

Afirmó que es a través de redes sociales donde ha sido amenazado, pues le han expresado que se dedique a otra actividad o a otras iniciativas.

“No tienen sentido este tipo de amenazas, que no tengo que estarme dedicando a este tipo de iniciativas, creo que no es necesario que lo exprese”.

Asimismo, agregó que debido a estas amenazas de las que ha sido objeto, no ha incrementado su seguridad personal, “de ninguna manera, cualquier seguridad que yo genere en mi entorno, de todas formas cuando lo van a hacer, lo harán y no veo la necesidad de ello”.

No obstante, no descartó interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en contra de quienes resulten identificables, pues agregó que la Policía Cibernética podría encargarse de este tema, “en cuanto yo tenga elementos suficientes para hacerlo, con mucho gusto lo haré”.

Dijo además confiar en que la xiqueñada no se realice, pues hay fundamento, respaldo y una ley que prohíbe estas actividades, “el gobernador del estado ha manifestado su indisposición para autorizarlo, pero las redes confunden a la ciudadanía”.

Aseguró que la actividad económica se puede generar con otras actividades, esto a través del gobierno del estado, para que estas personas que reciben recursos de estos eventos, encuentren apoyo.