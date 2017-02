Aspirantes y transparencia

• Salvador Muñoz

Entra la llamada al celular. Un amigo me pregunta si sé dónde están las oficinas de Morena porque otro amigo se va a registrar como precandidato. ¡Caigo en ese momento que no tengo la menor idea de dónde está dicho domicilio! Para ese momento, ya mis dedos teclean un mensaje a otro amigo con tal cuestionamiento.

Entonces me llega otro mensaje: Este jueves, en punto de las 12 horas, se estará registrando Francisco Javier Escalera Carbonell como aspirante a candidato por la alcaldía de Xalapa, lo que entonces puede generar una competencia a Hipólito Rodríguez, y pensar entonces en un candidato de Morena y no en un candidato de Cuitláhuac.

Obtengo la respuesta pero con un dato adicional: El registro de aspirantes no es en las oficinas, sino en un hotel que por más memoria que hago, no recuerdo su ubicación pero es el Hotel City Express.

II

Bueno, pues si en Morena ya se agitan las aguas rumbo a las elecciones por la presidencia municipal, en la alianza PAN-PRD también. Hasta donde se sepa, hay tres aspirantes a la candidatura. Dos varones y una dama. Beto Meza Abud, Nicanor Moreira y Ana Miriam Ferráez. El primer caso me llama la atención porque hace un año, por febrero precisamente, Beto Meza solicitaba licencia del cargo de secretario general del AVE para pretender ser candidato a la Gubernatura, fuera por su partido o en la alianza con el PRI… hoy quiere ser candidato a la alcaldía xalapeña ¡por el PAN-PRD!

En el caso de Nicanor y Ana Miriam hay que destacar que ambos carecen de militancia partidista. Es decir, la alianza PAN-PRD ha de sacar a su candidata o candidato entre un ex militante y dos ciudadanos. Si hablamos que no hay militancia, entrecomillado podríamos decir que ambos “no son políticos”. ¿Ventaja o desventaja? Pusieran en la boca de Yunes Linares: Cuestión de percepción. Es ventaja ¿pero para quién? Para aquella persona que su apellido tenga marca registrada, como en su momento lo tuvo Ahued o Chedraui, lo que implicaría un punto a favor y será ventaja también aquella persona que sea capaz de generar empatía con la gente, hombre y mujer, ¡vamos! ¡que haga chispa! y no sea una bujía quemada, apagada… pero eso, en su momento, lo ha de sopesar la alianza PAN-PRD y ver en Beto Meza, Nicanor (no el caricaturista) y Ferráez, quien puede generar la competencia ante Morena…

III

En el PRI, José Luis Santiago López alza la voz… por enésima ocasión. En algunos nostálgicos del poder, la esperanza está en que Ricardo Ahued decidiera postularse como candidato tricolor porque confían plenamente en que Ahued ganaría, no el PRI. Mas hay que agradecer al empresario que entiende sus tiempos como también agradecer al “Negro” Santiago López su valor por intentar competir… ¡ojo! si bien es ubicado como un Aliancista de hueso colorado, hasta el momento no cita esa gracia Santiago López, a lo mejor por no verse como candidato de Héctor Yunes (mismo caso de Hipólito Rodríguez con Cuitláhuac).

Y más allá de Santiago López no se ve otro suspirante más… quizás por allí el ocurrente que crea que si tuvimos a un gato como candidato, igual entonces podamos tener a un oso de peluche llevando al PRI hasta el fondo.

IV

Concluyendo. Si bien es cierto, se supone que la candidatura ha de obedecer a encuestas en la mayoría de los partidos (la excepción es Morena: ¿tómbola, volado, papel o tijeras?), también se ha de contemplar otros aspectos. Primero, la prensa no decide al candidato; la candidata o candidato mínimo deben tener carisma, empatía, popularidad; otro caso que en algunos sectores de cualquier municipio es de alta relevancia, es la vecindad; es decir, el potencial votante debe ver al candidato como parte de su ciudad, de su entorno, de ser posible, hasta de casa. Un ejemplo que vino a dar al traste con las pretensiones de algunos aspirantes a la presidencia municipal de Emiliano Zapata fue ése. Los zapatenses no se identifican con alguien que viene de Xalapa, y eso fue parte de lo que reclamaron a Shariffe Osman; recuerden el caso de Abel Cuevas Melo, identificado en Coatepec y compitiendo por Xalapa… hasta donde se sabe, creo, tanto morenos, aspirantes del PAN-PRD y del PRI, tienen domicilio en Xalapa… si estuviera equivocado, que el pueblo de Xalapa me lo demande.

Transparencia opaca

El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares corre el riesgo de pasar a ser lo mismo, pero más barato, en cuestión de administración y transparencia. Y digo “más barato”, porque en lugar de seis años, serán dos. Mas el problema no es el tiempo, sino que al final, sólo hayamos cambiado de colores y en el fondo, se mantengan los mismos vicios, las mismas prácticas, la misma cultura política disfrazada por un discurso bonito y unas siglas.

La ciudadana Patricia Rodríguez solicitó información y cuando se tiene la facilidad de hacerlo por la vía electrónica, obligan al ciudadano a recibirlo impreso, lo que conlleva a un costo, es decir, que el gobierno estatal informe, le cuesta al ciudadano. Se entiende la crisis económica, pero no a ese grado. ¿Peor aún? Sí… la opacidad de la información entregada o postergada, cuando se supone que si se busca servir a los veracruzanos, se debe empezar por transparentar el servicio a los veracruzanos… ojalá Yunes Linares se dé tiempo en pensar en los riesgos que implica que su gobierno sólo sea una alternancia, donde sólo hubo cambio de colores y las prácticas siguen siendo las mismas… o peores.

