Ataques contra Américo Zúñiga obedecen a temas electorales: Rogelio Álvarez

Xalapa, Ver., 16 de mayo de 2017.- Los ataques contra el alcalde Américo Zúñiga Martínez, presentados en forma de anteproyecto de punto de acuerdo por parte del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), obedecen a temas electorales y no están fundamentados, afirmó el regidor Rogelio Jesús Álvarez Arroyo.

Es evidente que la exposición realizada por los diputados panistas obedecen a la proximidad de las elecciones y a la destacada labor realizada por el munícipe al frente de su administración, ya que el Ayuntamiento de Xalapa no tan sólo ha roto records de obra pública en materia de infraestructura vial, hidráulica y cultural, sino que lo ha hecho cumpliendo con criterios de transparencia, eficacia, eficiencia, calidad y siempre pensando en el bienestar de la población, afirmó.

El edil recordó que todas las obras que se llevan a cabo se realizan con el consenso de los vecinos, que forman patronatos y comités de contraloría social, para vigilar la calidad de las mismas. Además, esta administración ha sido capaz de recuperar la confianza de la población y, prueba de ello, es que también se han roto records de participación ciudadana.

“Afirman que los ciudadanos se quejan de las obras, pero qué bueno que se quejen por las obras que se están haciendo por toda la ciudad y no por las que no se están llevando a cabo, o porque no se cumpla con los xalapeños”, destacó.

Afirmó que en Xalapa se escucha a los xalapeños, y esa ha sido la seña de identidad de Américo Zúñiga, quien de manera directa atiende diariamente a cientos de ciudadanos para escuchar y dar respuesta a sus inquietudes en la medida de lo posible, y que además impulsa y se rige los criterios de gobierno abierto para impulsar la participación de la sociedad en la creación de políticas públicas.

Recordemos, señaló, que la administración municipal ha sido ejemplar en materia de transparencia, tanto que ha sido calificada a nivel nacional durante dos años como el segundo ayuntamiento más transparente del país y se le han practicado 23 auditorías de órganos fiscalizadores como la Auditoría Superior de la Federación, el Órgano de Fiscalización Superior, la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría General del Estado.

Señaló que no solo en materia de obras públicas las acusaciones están poco fundamentadas, los diputados exhibieron públicamente su desconocimiento de que el Ayuntamiento mantiene denuncias contra la invasión de diferentes áreas verdes, mismas a las que no se les ha dado resolución.