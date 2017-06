Autoridades municipales de Veracruz deben resolver conflictos laborales antes de irse: Yazmín Copete

Carolina Suárez.- Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, diputada local del PRD, exhortó, en entrevista, a las autoridades municipales de Veracruz a resolver conflictos laborales antes de concluir la presente administración.

Calificó de preocupante la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó el arresto del ex presidente municipal de Nacajuca, Tabasco, Pedro Landero López y de otros diez ex integrantes del cabildo, por incumplir una sentencia, en la que se ordenó el pago de laudos a 26 ex trabajadores.

Calificó como drástica la determinación, y consideró que los ediles deben tomarla como una advertencia y cumplir con los compromisos heredados por anteriores administraciones.

Reconoció que muchos ediles se rehúsan a buscar una solución a los conflictos labores que arrastran desde hace años.

Reconoció el esfuerzo de varios cabildos, que pese a las deudas millonarias que heredaron de antecesores lograron negociar con la parte en conflicto y ya pagaron.

“Desde la anterior Legislatura se reiteró el exhorto a los presidentes municipales a registrar laudos como deuda pública, y desde esta soberanía se les autorizará disponer de recursos del FORTAMUN para finiquitar dichos pasivos, sin embargo los conflictos continúan en algunos municipios.

“En varios casos, las autoridades edilicias ignoraron el llamado, y es importante que en los meses que falta por concluir la presente administración municipal, se busque solución, sobre todo si ya existe una orden judicial. Eso les evitará problemas futuros, como los que hoy enfrentan ediles de Nacajuca, Tabasco.”, finalizó.​