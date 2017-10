Avryl en el día Internacional de la Niña

• Brenda Caballero

Avryl considera que las niñas, hoy en día, tienen que hacer más cosas, no lo ordinario de siempre como jugar con las muñecas. “Deberían hacer deporte, hacer lo que les gusta, como bailar o tocar algún instrumento”.

Siempre sonriente y con una diadema de orejas de oso que se pone porque le gustan, me platica sobre ella y las demás infantes en el marco del Día Internacional de las Niñas que se celebrará el próximo miércoles 11 de octubre.

Avryl Castelán Martínez tiene 11 años, le gusta mucho leer, escribir sobre lo que aprende, lo que le explican y lo que siente. Tiene un gusto enorme por la música siendo su preferida el jazz; actualmente toca el arpa, la jarana, el contrabajo y el piano. Le gusta cantar y con orgullo me dice que su abuelito cantaba huapangos… siente que lo lleva dentro de ella. Desde muy pequeña admiraba a Michael Jackson.

También juega basquetbol y practica Kung Fu, lo que le ha ayudado a defenderse a ella y a sus amigos.

Escribe desde los nueve años y lo primero fue un cuento para participar en un concurso de cuento llamado “Historias de niñas extraordinarias” convocado por el Instituto Municipal de la Mujer en Xalapa.

No le gusta mucho bailar… tampoco las matemáticas aunque saca buenas calificaciones. Asegura que su materia favorita son las ciencias naturales, pues le gusta mucho la naturaleza a la que cuida, apagando la luz en el día, no dejando la nevera abierta, usando solamente un vaso de agua para lavarse los dientes y evita dejar la llave abierta para ahorrar agua

El libro que más le ha gustado se llama “Para la niña detrás del árbol” y su autor favorito es Roald Dahl, el de “Charlie y la fábrica de chocolate”. Avryl ha escrito más de veinte cuentos.

Desde su punto de vista no considera raro que a una niña de su edad le guste el jazz y aunque a algunas de sus amigas les gusta el reguetón, a ella no, “pero a veces se me queda grabada una canción, porque la están pone y pone, como esa de Felices los cuatro” (la que canta Maluma). Cuenta que retroalimenta a sus amigas sobre otro tipo de música.

Avryl es feliz y considera que para que una niña sea feliz debe hacer lo que le gusta. Recordó la caricatura Candy Candy donde una niña se enferma porque la obligan a tocar el piano y ella quería hacer otra cosa, pero nunca la escuchaban.

El primer instrumento que empezó a tocar fue una pianica a los tres años, a la misma edad empezó a cantar, “Who’s loving you?”, de Michael Jackson, usando la baqueta de una batería de juguete como micrófono. Ella compone canciones y le gusta cantarlas como la del Elefante, uno de sus animales favoritos, aunque prefiere los gatos.

Ama a los animales… tiene dos perritas (Zula y Nina), un gato llamado Máximus y un pez llamado Elsa. Empezó a leer a los cinco años el cuento de un Elefante.

Al hablar de la mujer, dice que muchos piensan que debe ser ama de casa, la que cuida al bebé, la que lava… ahora ya no es así. Considera injusto que las mujeres sean las únicas que tengan que hacer esas labores de casa. “También los papás pueden hacerlo”.

“Mi papá hace de comer, lava la casa, la ropa y cocina” Asegura que lo que mejor cocina su papá es la pizza. Ella a veces le ayuda a hacer de comer.

“Mis papás no viven juntos”. Asegura que le afecta un poquito pues quiere mucho a los dos. Recuerda que antes no dormía bien, estaba acostumbrada a dormir con su papá. Reconoce que en la actualidad así puede ser, y manda un mensaje a los niños que están en la misma situación a que sean fuertes.

Le gusta estar informada, ve noticias y lee periódicos de los políticos con su abuelito. También ve un poquito de redes sociales pues se las limitan, las ve solamente cuando está su papá.

Avryl ha escrito sobre los gobiernos, porque lo considera interesante y dice “El gobierno que tenemos ahorita no me gusta, me preocupa de cómo es”. Al preguntarle si se refiere al municipal, estatal o federal, me contesta que todos en general.

Considera que no procuran la economía de las personas. “México no tendría tanta pobreza si los gobernantes hicieran algo”.

Con respecto a los grandes empresarios que tienen supermercados le gustaría que donaran la comida que les sobra y no que la tiren.

También le preocupa que ahora con el sismo del 19 de septiembre donde murieron muchas personas y niños, el gobierno se quede con las donaciones de los extranjeros.

Dice que en su escuela hacen muchos simulacros y antes los consideraba raros y hasta ridículos, siempre preguntándose para qué lo hacían, si no pasaba nada, pero ahora que pasó el temblor “¡ya no digo nada!”

No le gusta jugar a las muñecas, tampoco a la familia o a la mamá pues se siente rara. Prefiere los animalitos PetShop o los peluches. Con sus primas juega al detective, a los jueces y hasta a la política.

Su cantante favorita es Nina Simone. Prefiere leer sobre terror. “Quería ver la de ‘It’, pero no me dejaron entrar, tampoco me dejaron entrar a ver ‘Logan’, pero ya la vi”. Su película favorita es Anabel, y sus superhéroes favoritos son Logan en primer lugar, de allí Spiderman y Ironman… también le gustó la película de la Mujer Maravilla.

“Cuando sea grande quiero ser músico y tener un albergue de animales”. Por el día Internacional de la Niña, manda una felicitación para todas y un mensaje: “Experimenten cosas nuevas que les guste hacer”.

Este 11 de octubre fomentemos el reconocimiento de los derechos de las niñas en todo el mundo, pues se encuentran entre los grupos de población más vulnerables y frágiles. Siguen sufriendo discriminación de género. Sólo dos tercios de los países en desarrollo han logrado la equidad de género en la educación primaria; muchas niñas sufren aún prácticas horribles como la ablación, otras son obligadas a casarse prematuramente o con alguien que no es de su elección, o se ven discriminadas en favor de un hijo varón.

En ese contexto, se enmarca la meta fijada en el Objetivo número 5 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible que busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

caballero_brenda@hotmail.com

@NumerosRojos_BC